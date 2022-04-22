【無禮乘客】女乘客搭Uber踩椅背不顧司機勸籲 伸腳逼司機聞：香不香？

▲ 女乘客搭Uber踩椅背不顧司機勸諭，伸腳逼司機聞：香不香？

疫情下保持衛生意識十分重要，尤其外出搭車時更需注意。不過，台灣有女乘客搭Uber時，脫鞋赤腳踩上車座椅背，遭司機勸籲後反被激起怒火，將腳伸向司機臉部逼聞腳，反問「乾不乾淨？香不香？」

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網友在「爆料公社」發文，並附上3段車cam記錄。從影片中可見，該名女乘客在上車後脫鞋踩車前座椅背，司機發現後即問「妳腳乾淨嗎？」，並耐心解釋因之後還會有客人搭車，希望女乘客注意衛生，把腳放回腳踏墊，不要影響別人。

結果女乘客被激怒，稱自己腳很乾淨，反罵司機的車更骯髒，有很多細菌；隨即又指司機此番言論對女性沒禮貌，認爲自己被冒犯感到「不舒服」。之後更說粗口，並突然將腳伸向司機位，逼司機聞：「來給你看，乾不乾淨？香不香？」，嚇窒司機。

之後，該女乘客持續恐嚇司機，稱自己家族經營醫院，「黑白兩道都認識」、「是文組的學霸」，在車上當面致電租車公司投訴，還揚言會提告司機性騷擾。

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根據台媒報道後續，41歲李姓司機於4月19日搭載31歲楊姓女子。司機最終在同事陪同下到警局交待事件，訴説被楊女言語羞辱的過程。當警員詢問是否要報案時，司機說「覺得好煩，讓我再思考2天」；結果還是決定不提告。

警方最後依楊女行爲涉嫌違反「妨害隱私」、「妨害風俗不聽勸阻」及「以猥褻之言語、舉動或其他方法，調戲他人」三項法律，傳喚楊女要求繳台幣6,000元罰款。

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責任編輯：羅嘉欣