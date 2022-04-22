  • 25°C
香港時間 : 2022422日 (週五) 19:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無禮乘客】女乘客搭Uber踩椅背不顧司機勸籲 伸腳逼司機聞：香不香？

健康 18:54 2022/04/22

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

女乘客搭Uber踩椅背不顧司機勸諭，伸腳逼司機聞：香不香？

疫情下保持衛生意識十分重要，尤其外出搭車時更需注意。不過，台灣有女乘客搭Uber時，脫鞋赤腳踩上車座椅背，遭司機勸籲後反被激起怒火，將腳伸向司機臉部逼聞腳，反問「乾不乾淨？香不香？」

最新影片：

網友在「爆料公社」發文，並附上3段車cam記錄。從影片中可見，該名女乘客在上車後脫鞋踩車前座椅背，司機發現後即問「妳腳乾淨嗎？」，並耐心解釋因之後還會有客人搭車，希望女乘客注意衛生，把腳放回腳踏墊，不要影響別人。

結果女乘客被激怒，稱自己腳很乾淨，反罵司機的車更骯髒，有很多細菌；隨即又指司機此番言論對女性沒禮貌，認爲自己被冒犯感到「不舒服」。之後更說粗口，並突然將腳伸向司機位，逼司機聞：「來給你看，乾不乾淨？香不香？」，嚇窒司機。

之後，該女乘客持續恐嚇司機，稱自己家族經營醫院，「黑白兩道都認識」、「是文組的學霸」，在車上當面致電租車公司投訴，還揚言會提告司機性騷擾。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

根據台媒報道後續，41歲李姓司機於4月19日搭載31歲楊姓女子。司機最終在同事陪同下到警局交待事件，訴説被楊女言語羞辱的過程。當警員詢問是否要報案時，司機說「覺得好煩，讓我再思考2天」；結果還是決定不提告。

警方最後依楊女行爲涉嫌違反「妨害隱私」、「妨害風俗不聽勸阻」及「以猥褻之言語、舉動或其他方法，調戲他人」三項法律，傳喚楊女要求繳台幣6,000元罰款。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」。

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣

歧視 網絡熱話 疫情 壓力 恐嚇 司機 性騷擾 租車 Uber

最高瀏覽

【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
11:55 2022/04/21
【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
12:15 2022/04/21
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧
16:34 2022/04/21
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧