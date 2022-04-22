【活化建築】林鄭月娥訪薄鳧林牧場　盼活化計劃活化更多古蹟歷史建築

▲ 林鄭月娥到訪薄鳧林牧場，了解薄扶林舊牛奶公司高級職員宿舍在第四期活化歷史建築伙伴計劃下的活化情況。(政府新聞處)

行政長官林鄭月娥今日（22日）到訪剛開始試行營運的薄鳧林牧場，了解薄扶林舊牛奶公司高級職員宿舍此一級歷史建築在第四期活化歷史建築伙伴計劃下的活化情況，以及項目為社區提供的服務。



林鄭月娥在發展局局長黃偉綸陪同下參觀薄鳧林牧場，聽取負責推展這活化項目的香港明愛的代表介紹項目背景，包括如何在活化過程中既符合現時《消防條例》及無障礙設計的要求，亦保存這幢歷史建築的原有特色（包括原有的圓形通風窗戶和壁爐等），並按地理環境設計提升公眾參觀體驗。她亦與在場的薄扶林村村民交談，了解到他們一直與香港明愛通力合作，由策劃、資料搜集以至營運均有積極參與，將舊牛奶公司以至薄扶林村的文化和歷史連繫起來。



林鄭月娥說，欣悉有逾130年歷史的薄鳧林牧場成為活化歷史建築伙伴計劃下另一肩負起傳承文脈、延續傳奇使命的成功活化項目，政府一直致力打造香港成為更宜居、更怡人的城市，並力求在發展和保育兩者之間取得平衡。其中，在2008年推出的活化歷史建築伙伴計劃一直擔當重要角色，至今已成功推出了6期，涵蓋共22幢政府擁有的法定古蹟及歷史建築。計劃的特色在於結合政府和民間力量，將一個又一個的法定古蹟或歷史建築改建成為獨特的文化地標，為舊建築注入新生命，同時為社區帶來經濟和社會裨益。



林鄭月娥向多年來協助政府評審項目建議書的保育歷史建築諮詢委員會和努力營運各活化項目的非牟利機構表示衷心感謝，並表示廣大市民對項目的支持是文物保育工作的一大動力。她殷切期待活化歷史建築伙伴計劃促成活化更多法定古蹟及歷史建築，傳承香港的獨特多元文化風貌。

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責任編輯：蘇文軒