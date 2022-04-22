【強制檢測】再多40幢大廈納入強檢　涉北角丹拿花園、 馬鞍山嵐岸、新蒲崗譽‧港灣等

▲ 再有大廈納入強制檢測。（林宇翔攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處40個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

沙田碩門邨瑞碩樓

觀塘安達邨愛達樓

天水圍天瑞邨瑞豐樓

屯門良景邨良傑樓

大圍新翠邨新儀樓

深水埗鴻裕大廈 A 座

牛頭角牛頭角上邨常富樓

石硤尾白田邨昌田樓

黃大仙竹園南邨富園樓

土瓜灣傲雲峰1座

荔枝角美孚新邨6期恒柏

何文田半山壹號32座

牛頭角彩福邨彩和樓

長沙灣海麗邨海賢樓

新蒲崗景福街 118 號景泰

藍田康逸苑康景閣

北角丹拿花園3座

北角明園西街2-6號明苑

大埔新興花園康誠閣

大埔富亨邨亨耀樓

大埔廣福邨廣禮樓

屯門山景邨景貴樓

屯門寶田邨6座

將軍澳雍明苑澤明閣

沙田愉翠苑愉禮閣

沙田水泉澳邨月泉樓

沙田豐景花園A座

青衣長安邨安清樓

粉嶺粉嶺花園7座

荃灣全．城滙6座

馬鞍山嵐岸6座

馬鞍山新港城4期E座

葵涌石蔭東邨蔭興樓

葵涌和記新邨A座

黃大仙黃大仙下邨龍逸樓

長沙灣元州邨元盛樓

新蒲崗譽‧港灣7座

紅磡黃埔新邨安榮樓

牛池灣永定道22號消防處永定道消防已婚宿舍第一座

荔枝角美孚新邨 期百老匯街41-43號

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

強制檢測公告詳情指定檢測時間，即按此

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