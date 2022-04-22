【污水陽性】涉元朗、葵青及大埔多個私人屋苑　溱林、曉峯豪園、華景山莊等

▲ 政府繼續以強制檢測及污水檢測措施，發現隱性個案。（林宇翔攝）

政府今（22日）表示，發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約9萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

元朗區 — 青山公路洪水橋段附近一帶住宅，包括卓雅花園、朗峰園、溱林等

葵青區 — 九華徑新村、九華徑舊村、曉峯豪園、曉峰居第一至三期、樂園、鐘山小築、海峰花園及華景山莊

九龍城區 — 樂民新村

大埔區 — 八號花園、汀雅苑、海寶花園及翠屏花園

▲ 污水監測區域元朗區 。

政府指出，公眾如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽網頁連結。使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：伍瑋瑋