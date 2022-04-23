【靚太安樂窩】樂手男友愛儲影碟古董及樂器　執屋驚見蟑螂+長蠹魚＋貓尿袋

▲ 兩位情侶與6隻小貓一場2起居住，但單位存有大量雜物。

ViuTV新節目《GO！執！事務所》由MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、商台DJ黃正宜（阿正）、塔羅師Jan Jan和雜物諮詢師阿橙主持，來到第三集，他們到訪手碟樂手阿初、畫家阿腦及六隻小貓的窩居，他們以「開放式雜物房」形式居住，用大櫃間房，執屋過程更出現蠹魚，嚇窒主持人！

阿初喜歡有陽光，認為自己居住空間不用太大，貓貓的走動空間較為重要。Jan Jan及阿橙直言「他們的房子如同貓CAFÉ，不太像情侶居住的窩居。」，然而他們亦歸納整個單位有三個「執屋重點」：

1. 未用盡收納空間，有很多格仔櫃但沒有用盡收納空間。

2. 雜物多，東西會四處放，屋主有時會找不到東西放哪裡。

3. 地上擺滿阿初的樂器，卻因為貓多而不能疊高樂器。

男屋主阿初自認無手尾，放完一邊又會忘記，而且很多重覆的雜物。而阿腦則表示想把雜物好好分類，使用及存放都較為方便。

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客廳存放大量影碟

▲ 大量影碟需要分類。（圖片來源：影片截圖）

阿初喜歡看電影，有很多藝術品，紀念品，在第一個收拾區客廳，更存有大量影碟，雜物諮詢師阿橙指大家影碟可按個人習慣分類，如電影分類，或按個人喜好分類。阿正亦好奇問道：「點解要堅持保存影碟，唔係平台睇？」阿腦表示購買影碟可幫助每一個製片人，對業界及創作者支持。因此想保存實體版，因為好多都很難找到，不捨得掉。

阿橙指在分類影碟時，要先以影碟盒量度層板高度，以用盡儲物空間，才去決定層板的高度。然後把重要的影碟放在接近視線水平。要用直立式方法放影碟，可以一目了然。

如果家中有家庭成員，最好每個人都有專屬空間，容易管理。

節目亦提醒大家：篩選完不需要的影碟後，可以轉贈予有需要人士。

格仔櫃出現蠹魚

接著Jeremy就要負責另一邊位置，更定義該區為「不知如何定義區」，該區是阿腦及阿初晾衣服的位置，而格仔櫃是平時放置雜物及錄影光碟、以及朋友遺留的東西。Jeremy及JAN好奇問道為何有朋友的物品，阿初解釋物品是以前一名日本朋友暫住時遺下的，一直都不知道如何處理，因此半個櫃空間都是朋友的東西。

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過程中，Jeremy更發現朋友的衣物中有蠹魚出現，推斷衣物應該存放了很長時間，才會有蠹魚。雖然阿初有很多雜物，包括電子產品，樂器等，但Jeremy表示：

阿初令我長知識，因為我認識到很多特別的自製樂器！

最後，經歷了一段斷捨離後，Jeremy把格子櫃搬出，分隔成一個區域以增加空間感，再利用收納籃收納，增加統一性。再把貓樹搬入原有格仔櫃的位置，旁邊放置健身架，晾衣架則放在窗旁，令整個配置變得合理！

書桌區有貓尿及嘔吐物

在樂器區，由於他們養育比較多貓，因此不能疊高樂器，所以阿初的手碟都是放在地上。阿橙則給予物架，可以擺放樂器，而非放在地上。接著他們收拾書桌位置，JAN發現了一個有「貓尿」的布袋仍未丟掉，另一個袋中還有貓的嘔吐物！阿正不禁表示：

除左個攰之外，我諗唔到其他形容詞，好耐未試過做個節目咁攰！

廚房出現潘金蓮錄影帶

▲ 一眾主持打開雪櫃後大感驚訝。（圖片來源：影片截圖）

到了最後的廚房區，一眾主持在打開雪櫃時大叫，因為內藏未清洗的碟及存放已久的食物，更異口同聲表示「雪櫃有味！」，雪櫃的角還有一團啡色物體，猶如雜物箱。

佢唔係一個雪櫃，係一個垃圾桶，我未見過咁恐怖既廚房！

Jeremy在廚房中還發現「潘金蓮」錄影帶，一眾主持不禁大笑。其後，更有蟑螂出現，再次引起主持大叫，阿正及阿JAN更逃出廚房，表示好恐怖！廚房不單只混亂，更存有很多古董物及收藏品，如很舊年代的照明燈。

廚房下方的位置是開放式，阿橙給予抽屜讓他們儲物，更提到擺放公仔麵時，要採用直立式放法儲放，可以一目了然之餘，還可以放大抽屜的功用。

完成斷捨離後，阿腦表示學習到如何分類，亦十分滿意現時情況，東西都不在是放在地上，解決到手碟機儲放的問題，大家又可以分配到平等的空間，找東西都可以一目了然！

按下圖放大看執屋前後圖片：

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雜物諮詢師阿橙執屋貼士

1. 宜用一些可重覆水洗的拋棄式抺布，因為清楚完骯髒的地方後重用抺布會引起有衛生問題。

2. 不宜將小型物件放在過大的收納櫃，應配合需收納物品之尺寸，例如擺放光碟和影碟的收納架，空間不宜太深，要16-20cm剛剛好。

除了阿橙給予的貼士，一眾主持人亦有其他貼士給予大家：

1.把影碟分成常看及不常看擺放，會更有效查找。

2. 不宜將非食品類的東西放在廚房，以免影響衛生。

3. 不宜將不常用衣物堆積於暗處，以免滋生細菌。

4. 宜劃分男女戶主獨立收納空間，以便各自整理。

5. 不宜開放式睡房，會減低親物度。

6. 宜將開放式空間間隔之收納櫃加設「櫃桶儲物籃」，營造牆壁感覺，增添安全感

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