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【感染控制】北大嶼山醫院多2名新冠老翁　確診「抗萬古霉素腸道鏈球菌」須隔離治療

社會 19:28 2022/04/22

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北大嶼山醫院。

北大嶼山醫院一名曾入住急症科病房86歲新冠男病人，於4月10日確診帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌。院方按照既定感染控制程序展開追蹤篩查，發現多2名新冠男病人（年齡70歲及89歲）確診為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者，但沒有出現感染徵狀。3名病人現正接受隔離治療，其中一名病人已轉送北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，情況危殆，另外兩名病人現時於該院留醫，情況穩定。
　　 
北大嶼山醫院感染控制組已經與有關部門及衞生防護中心商討，並在該病房執行下列各項加強感染控制措施，包括加強有關病房的清潔及消毒；嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生；及加強病人及環境篩查。該院會繼續密切監察該病房的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心跟進。

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責任編輯：蘇文軒

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