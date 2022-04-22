【本地遊】多間旅行社復辦本地遊　88元至469元不等陸續成團出發

▲ (陳國峰攝)

迎來首個放寬社交距離措施的周末，有旅行社已復辦本地遊，行程遊覽青馬大橋觀景台、法定古蹟大夫第等，領隊形容報名情況踴躍。但旅議會預計，連同周末只有個位數字的本地團成行。餐飲業則預期生意暢旺的勢頭可延續至母親節。

本地遊事隔4個月終獲復辦，首團本地團昨日出發，由縱橫遊舉辦，根據網頁資料，團費每位88元，首站到「添好運」享用10款點心，行團友獨立餐枱用餐，亦會欣賞「元朗大夫第」法定古蹟，預留時間在元朗大馬路買手信或品嚐地道美食，亦設有「打卡」時間，包括青馬大橋觀景台、元朗公園百鳥塔等，至下午3時於尖沙咀解散。

常務董事袁振寧稱，該團團友共有28人，連同司機及領隊剛好30人，又指88元一團不足以維持成本，但利用政府的綠色旅遊補助，把價錢盡量做得優惠。他形容參與的團友都感到雀躍，其中以年紀較大市民為主，但亦有家長帶同小朋友參加，至5月底已有40團已成團，有一半本地團已超過20人，但因籌辦時間倉猝，今個周末未有成團。

有旅行社未能趕及今日成團，推出共3個郊遊行程的東瀛遊，價格介乎239至469元。根據網頁資料，其中大嶼山昂坪、寶蓮禪寺、大澳一天遊，包括遊覽長沙海灘、昂坪仿古市集、天壇大佛、大澳漁村等。團費包括行程表上所列明之交通接送、膳食、景點入場門票等。

東瀛遊執行董事禤國全指，前晚才獲旅議會批出行程，相信最快要下周六才可成團。旅議會預計連同周末只有個位數字的本地團成行。

另外社交距離措施放寬首晚，已有日式燒肉及火鍋店大排長龍，敍福樓集團主席黃傑龍表示，情況超出預期，受惠於一枱人數放寬至4人，較多顧客與三五知己聚會，訂座爆滿的情況已持續至下兩周的母親節。消費券帶動市民外出消費，香港餐飲聯業協會會長黃家和亦預計，業界生意最多可回復至疫情前8成，日賺2億多元；而母親節當日亦已有3成訂坐，呼籲有意慶祝的市民盡快預約。

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記者：陳麗娜