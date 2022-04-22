  • 25°C
香港時間 : 2022422日 (週五) 19:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業復甦】旅社形容首團本地遊團友反應雀躍　餐飲業料生意暢旺勢頭延至母親節

社會 19:32 2022/04/22

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(陳國峰攝)

迎來首個放寬社交距離措施的周末，有旅行社已復辦本地遊，行程遊覽青馬大橋觀景台、法定古蹟大夫第等，領隊形容報名情況踴躍。但旅議會預計，連同周末只有個位數字的本地團成行。餐飲業則預期生意暢旺的勢頭可延續至母親節。

本地遊事隔4個月終獲復辦，首團本地團昨日出發，由縱橫遊舉辦，團費每位88元，首站到茶樓吃點心，其後遊覽新界西北的景點，至下午3時於尖沙咀解散。團友共有28人，連同司機及領隊剛好30人。常務董事袁振寧稱，88元一團不足以維持成本，但利用政府的綠色旅遊補助，把價錢盡量做得優惠。

袁指，參與的團友都感到雀躍，其中以年紀較大市民為主，但亦有家長帶同小朋友參加，至5月底已有40團已成團，有一半本地團已超過20人，但今個周末未有成團。

有旅行社未能趕及今日成團，推出共3個郊遊行程的東瀛遊，價格介乎239至469元。其執行董事禤國全指，前晚才獲旅議會批出行程，相信最快要下周六才可成團。旅議會預計連同周末只有個位數字的本地團成行。

相較旅業起色不大時，社交距離措施放寬首晚，已有日式燒肉及火鍋店大排長龍，敍福樓集團主席黃傑龍表示，情況超出預期，受惠於一枱人數放寬至4人，較多顧客與三五知己聚會，訂座爆滿的情況已持續至下兩周的母親節。消費券帶動市民外出消費，香港餐飲聯業協會會長黃家和亦預計，業界生意最多可回復至疫情前8成，日賺2億多元；而母親節當日亦已有3成訂坐，呼籲有意慶祝的市民盡快預約。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【監管旅業】政府擬9月實施旅遊業新規管制度　特惠賠償最高額升至1.5萬元
14:07 2022/04/20
【監管旅業】政府擬9月實施旅遊業新規管制度　特惠賠償最高額升至1.5萬元
【寵物旅遊】寵物假期推聖誕關東人寵旅行團　毛孩專用日式烤肉+狗狗祈福神社
17:09 2022/04/20
【寵物旅遊】寵物假期推聖誕關東人寵旅行團　毛孩專用日式烤肉+狗狗祈福神社
【泰國解封】KKday聯乘泰旅局合作　推7折泰國旅遊現金券+優惠價活動
今日 11:47
【泰國解封】KKday聯乘泰旅局合作　推7折泰國旅遊現金券+優惠價活動

你可能感興趣

【監管旅業】政府擬9月實施旅遊業新規管制度　特惠賠償最高額升至1.5萬元
14:07 2022/04/20
【監管旅業】政府擬9月實施旅遊業新規管制度　特惠賠償最高額升至1.5萬元
【寵物旅遊】寵物假期推聖誕關東人寵旅行團　毛孩專用日式烤肉+狗狗祈福神社
17:09 2022/04/20
【寵物旅遊】寵物假期推聖誕關東人寵旅行團　毛孩專用日式烤肉+狗狗祈福神社
【泰國解封】KKday聯乘泰旅局合作　推7折泰國旅遊現金券+優惠價活動
今日 11:47
【泰國解封】KKday聯乘泰旅局合作　推7折泰國旅遊現金券+優惠價活動
新界 縱橫遊 疫情 新界西 Local Tour 司機 黃家和 黃傑龍 袁振寧 母親節

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
11:55 2022/04/21
【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
12:15 2022/04/21
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧
16:34 2022/04/21
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧