立會「清一色」建制　2議員激辯逾20分鐘為哪般？　

▲ 自由黨邵家輝。（短片截圖）

立法會清一色為建制派天下，已經鮮有見到議員爭論得面紅耳赤。可是，今日一個有關取消強積金對的法案委員會上，作為委員會主席的民建聯張國鈞和自由黨批發及零售界議員邵家輝，卻罕有爭論了逾20分鐘。

今日下午的會議上，工聯會關注，委員會何時可進入逐條審議階段，又關注政府會否因資方施壓而放軟手腳，令法例功虧一簣？張國鈞回應時引述內務守則指，委員會須盡量在展開工作後3個月內完成有關工作，稱明白有委員希望快些通過，亦有委員不希望那麼快，但前兩次會議，已就取消對對僱傭、勞資影響、落實時間及應變方案等有充分討論，明言若委員再有重複提問會制止。

結果，張國鈞此言一出，引起一向反對取消對的邵家輝不滿。邵指，過去有許多法案委員會討論逾1年、2年，不是3個月，如果匆匆通過，是「對不起香港市民」，希望主席給予充足時間讓議員討論，調「唔好夾硬上」。他認為，法案影響深遠，但在疫情嚴峻期間，召開2次委員會，但因為疫情，議員被要求盡量不要回辦公室開會，沒辦法接觸持份者，亦未能就取消對召開公聽會，又質疑主席為何沒有提及立法會收到的意見書。「唔係因為你是主席，就一定是啱。」

張國鈞理解邵家輝所言，是質疑他主持不公道，強調疫情期間，委員會開會，都是採取同一標準，反駁過程金句頻出︰「如果你覺得我不公道，我覺得你對我就真係不公道。」「唔可以你支持的法案，就支持開會，你唔支持就唔開會嘛。」「我覺得你打亂緊我進度，會議之後有其他事項，就會提及書面意見怎麼處理。」

▲ 民建聯張國鈞。（短片截圖）

兩人爭論長達20分鐘，期間邵家輝更一度相當勞氣，表示若未能提問要退出會議，最後質問勞工處處長在提交法案後（年初四），見了多少商界。張國鈞笑指，自己對邵家輝已經好寬鬆，「如果再畀你講，其他人會話我唔公道，偏心你了。」又慨嘆「自己做得快做得慢都會被人鬧。」

邵家輝其後解釋，是因為委員會未有向市民交代公聽會事宜，未能暢所欲言，張國鈞又提到三個月限期才「彈起」，補充指，「我覺得張國鈞議員是公正的。」

不過，二人爭論未因此而結束，事關張國鈞認為委員在今次會議上的提問「重重複複」，邵家輝質問哪些問題重複，促張主持要公道，又批評道︰「處長在誤導香港市民，你是否幫佢？」

張國鈞期間多次「下通牒」，要求邵家輝提問與政策方向有關的問題，「你唔可以濫用我對你的寬容，我要向其他委員交代。」他又表明，待下次會議，會正式進入逐條審議階段，強調絕對不會讓會議成為「拉布」的工具。

其他委員眼見二人爭論，亦加入「抽水」，其中，非該委員會成員的工聯會郭偉强發言時，稱不期望主席讓他發言20分鐘。其黨友鄧家彪亦肯定張國鈞主持公道，話「難為你，做了磨心」。

而勞工處處長孫玉菡回應查詢時稱，政府有很大決心，在本屆政府通過，強調政府已做了最大平衡，強調取消強積金對沖涉及香港長遠根本利益，希望大家理解，重申政府會全力以赴。

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