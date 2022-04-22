【重新調查】菲傭遭僱主非禮覆核警調查方向　高院判勝訴頒令循販賣人口等方向調查

▲ 菲傭早前入稟高等法院申諘司法覆核，今獲判勝訴。資料圖片

菲傭早前遭外籍僱主非禮，包括藉檢查身體時肆意非禮，替僱主手淫及被迫觀看僱主與其他外傭有關性之影片，涉案外籍僱主早前就非禮罪被判監。菲傭早前入稟高院提出司法覆核，質疑警方調查案件時，未有循販賣人口及強制勞役方向調查。法官今(22日)頒下判詞裁定勝訴，頒令發還警方重新展開調查，包括調查該僱主曾聘用之外傭是否亦涉及不合法行為中。

申請人40歲，以CB為代號；答辯人警務處處長及律政司司長，保安局局長被列有利害關係一方。

法官於判詞指出，CB於2018年9月受聘於僱主Z，接替於同年11月離職的外傭。CB指受聘至2019年4月期間，多次遭Z非禮，其後報警求助。

據CB向警方表示，2018年9月11日試工期間，當時與Z獨處，Z稱替她身體檢查，其間非禮其胸部及下體，CB其後告知另一外傭，對方表示是正常的，並指Z亦會替其他外傭檢查。CB又指Z曾要求她手淫，並一同觀看有關Z與另一名外傭涉及性的影片。CB報警後曾向警方提供照片，以及由手機偷拍自己及其他外傭與Z之間的片段，Z最終就兩項非禮罪被判監30個月。

判詞續指，警方最初轉介個案循販賣人口方向調查，其後因另外傭不在香港，以及證據不足而未終止循此方向調查。法官指出，根據影片證據顯示，Z與曾聘請的外傭均涉性舉動，CB受聘接任另一外傭，惟受聘後不久即被首次性騷擾，當該外傭離職後，CB即被性侵犯。

法官認為Z明顯是為免費獲得性服務，任何合理決策者若考慮到以上事宜，應對Z聘用CB的目的具合理懷疑，目是即是進行性剝削。法官認為警方未有續循販賣人口及強制勞役方向調查並不恰當，故裁定申請人勝訴，頒令警方須就CB是否屬販賣人口或強制勞役受害人重新調查，調查須包括Z曾聘用之外傭是否涉及不合法行為，並聲明CB之調查與缺乏相關法例有關。

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記者：林育慧