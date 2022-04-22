【非法收債】4名青年涉多宗非法收債案被捕　不法集團疑千元報酬招攬青少年犯案

4名介15至17歲的青年涉嫌與葵青、將軍澳及秀茂坪區多宗非法收債案件有關，前日(20日)起被警方拘捕，警方相信案件與一個活躍於全港各區並利用青少年作非法收債行為的犯罪集團有關。

葵青警區重案組第二隊主管梁駿軒指，警方前日晚上約9時接獲報案，指2名男童懷疑在葵涌區一單位外徘徊，人員接報到場，於一名15歲男童身上搜出手套及一支油漆，涉嫌「遊蕩」及「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」被捕。

葵青警區重案組跟進調查，其後一連兩日於全港各區，拘捕多2名分別16及17歲青年，涉嫌「企圖刑事毁壞」。該3名青年，連同另一名17歲青年，同時涉嫌「刑事毁壞」被捕。行動中，人員檢獲一支天拿水，3支盛載漆油的膠樽、被捕男子案發時身穿的衣物及其手提電話。



經深入調查及情報分析後，警方發現4名被捕青年涉嫌與4月15及20日在葵青、將軍澳及秀茂坪區內發生的4宗刑事毁壞案有關。相信案件與一個活躍於全港各區並利用青少年作非法收債行為的犯罪集團有關，警方不排除有更多人被捕。

梁駿軒稱，相信有財務公司聘用相關集團代勞收債，不法份子會到遊樂場、球場等地方，或以朋輩推薦方式招攬青少年犯案，提供數百元至千元作為報酬，並透過訊息通知犯案地點及手法。警方提醒家長，多留意子女行蹤，以免他們誤入歧途。

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責任編輯：蘇文軒