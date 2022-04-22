【檢疫令】60歲男子違返強制檢疫令提早離家　判監禁及罰款2,500元

▲ 事主於九龍城裁判法院被判處監禁8日，緩刑12個月，以及被罰款2,500元。（曾耀輝攝）

一名60歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》）及《預防及控制疾病條例》（第599章） (《條例》)，今日（22日）於九龍城裁判法院被判處監禁8日，緩刑12個月，以及被罰款2,500元。

該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於2021年9月5日離開其檢疫地點。

此外，他於2021年9月6日妨礙公職人員執行相關職能。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條及違反《條例》第11（1）及11（2） 條，今日就兩項罪行共被判處監禁8日，緩刑12個月，以及罰款2,500元。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。截至今日，共有223人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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記者：伍瑋瑋



