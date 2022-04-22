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【放寬入境】5月1日起港府更新入境隔離限制　一文看清返港檢疫要求

社會 21:15 2022/04/22

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港府公布5月1日起放寬入境防控措施，包括取消非香港居民入境限制、檢測待行安排加入額外快速抗原測試，航線熔斷機制門檻將會提高，同一航班有5人或5%乘客染疫才須停飛，並以較高者為準。

  • 取消非香港居民入境限制

5月1日起：過去14天曾在海外地區逗留的非香港居民，按與香港居民相同的登機、檢疫及檢測安排來港，包括完成疫苗接種、起飛前出示核酸檢測陰性結果及預訂指定檢疫酒店，在抵港後接受「檢測待行」並由指定車輛轉送往指定檢疫酒店接受強制檢疫，期間並接受多次檢測。

現行：禁止曾在不同海外地區逗留的非香港居民入境香港，以限制從海外地區抵港人流。

  • 個別航線「熔斷機制」

5月1日起：如同一班抵港民航客機上有5名或以上的乘客，或全機乘客總數的5%或以上乘客（以較高者為準）經抵港檢測而確診；或有3名或以上的乘客經抵港檢測而確診及該航班容許1名或以上未能符合檢疫條件的乘客登機來港，將觸發營斷機制。若有航線觸發熔斷機制，該航線將被禁止着陸香港5天，較目前停飛7天再縮短。

現行：一班客機有3名以上乘客確診，該航班便需停飛香港7日。

  • 檢測待行安排加入額外快速抗原測試

五月初：機場抵港乘客接受專人採樣作PCR核酸檢測時，將同時採樣進行快速抗原測試，呈陰性的抵港人士則仍須由指定車輛轉送往指定檢疫酒店，等待PCR核酸檢測結果。

現行：所有經香港國際機場抵港的人士，均須於抵港時在設於機場的臨時樣本採集中心按「檢測待行」安排進行聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，確認PCR核酸檢測陰性結果後，方可由指定車輛轉送往指定檢疫酒店接受強制檢疫。

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責任編輯：蘇文軒

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