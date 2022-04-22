【有機農業】有機產品銷量增逾一成　有機資源中心指缺土地發展農業

▲ 有機資源中心總監黃煥忠。（香港有機資源中心Facebook截圖）

近年本地有機產品銷情暢旺，有機資源中心總監黃煥忠表示，去年有機產品銷售量升12%，需求持續增加；惟他認為政府持續收地發展，令行業前景不穩，認證農場及務農人數續降。他期望政府規劃北部都會區發展時，預留專用地皮發展農業，盼提高本地有機農產品的自給率，並規劃城鄉共融。

黃煥忠稱本港有機產品銷量，過去10年間持續增長，每年均升至少一成。即使疫情陰霾下，去年零售銷售量亦按年增12%，當中有機蔬果、肉類及小朋友用品的銷量上升，但有機化粧品銷量則於過去兩年下跌兩成左右。他相信疫下經濟差，化粧品價錢貴，加上市民日日佩戴口罩，都降低市民購買意慾。

被問到農業發展前景，黃舉例稱，一般有機農場從業員，務農約5年才見盈利；但政府近年不斷於新界收地發展，令行業前景不穩，不少農友怕被忽然收地，不敢大力投資及發展農業技術，結果行業幾乎停滯不前。

他續稱，有機資源中心的認證農場數目，由最高峰149個下降至目前約135個；再加上農地供應不足、缺乏清晰務農政策及缺乏専業人才等，令本港有機產品的產量，過去10年一直維持約6噸水平，只佔本地農產品總生產量約16%。

黃煥忠期望，政府發展北部都會區時，可預留專用地皮發展農業，規劃城鄉共融。他指北部都會區目前有大量魚塘及農地，若預留約1,000公頃土地發展農業園等，本地農產品的自給率便可由目前1.4%，上升至10%。即使外地蔬果供應不穩時，亦能保持基本緩衝，同時亦要提升農業配套、現代化農業技術及加強人才培育等。

中心主辦的「全城有機日2022」今日開幕，將一連8周推出本地新鮮有機蔬果、食品及用品優惠，以及網上環保工作坊等，推動本地有機漁農業發展。

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記者： 黃小冰