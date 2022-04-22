【急性肝炎】歐美出現10歲以下兒童不明肝炎病例　衞生署及醫管局正密切監察

▲ 醫管局及衞生署正密切監察海外兒童不明肝炎個案。（istock圖片）

衞生署衞生防護中心今日（22日）表示，正與醫管局密切監察近日海外出現成因不明的兒童急性肝炎個案，病人均為10歲以下兒童，部分涉及腺病毒。衞生防護中心已聯繫世界衞生組織，以獲取更多資料及最新調查發現。

中心發言人表示，英國自今年一月起，10歲或以下兒童出現成因不明急性肝炎個案上升的情況，個案均對甲、乙、丙、丁及戊型肝炎的常見病因測試呈陰性，而部分個案對腺病毒測試則呈陽性，當地衞生部門正調查事件。

上述個案與接種新冠疫苗沒有關連。由於感染腺病毒後出現急性肝炎並不常見，英國公共衞生當局正積極調查其他可能成因，例如其他感染或環境因素。

除了英國，丹麥、愛爾蘭、荷蘭、西班牙和美國亦報告了成因不明兒童肝炎。美國疾病控制及預防中心最近向臨床醫護人員發出健康公告，建議他們可為患上成因不明肝炎的兒童進行腺病毒測試。

▲ 英國、西班牙和美國等地亦報告了成因不明兒童肝炎。（istock圖片）

根據外電報道，歐美持續有兒童患上不明原因的急性肝炎。英國的個案增至108宗，丹麥、愛爾蘭、荷蘭和西班牙亦出現個案。美國已有兩個州發現相關病例，阿拉巴馬州由去年10月至今年2月錄得9宗，其中2人需要接受肝臟移植，5人驗出可引發兒童急性腸胃炎的腺病毒41型。

美國疾控中心發布全國警告，指兒童患急性肝炎可能與腺病毒有關，呼籲兒童照顧服務提供者，為出現肝炎病徵的兒童進行腺病毒檢測，並呈報可疑個案。

衞生署指出，在本港腺病毒為常見於影響兒童的呼吸道病毒。腺病毒主要透過緊密肢體接觸、呼吸道飛沫和媒介物傳播，通常會引致呼吸道疾病，而視乎腺病毒類型，亦可引致其他疾病，包括腸胃炎、結膜炎、膀胱炎，及較少見的神經系統疾病。

為預防病毒性肝炎和腺病毒感染等傳染病，衞生防護中心呼籲，市民應注意保持良好個人、環境及食物衞生。兒童如有身體不適，亦應避免回校，並及早求醫。

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責任編輯：陳梓蔚