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【消費券1萬】八達通買報紙誤扣千元獲退款變相套現　大律師拆解串謀詐騙陷阱

社會 22:09 2022/04/22

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八達通消費券或出現套現漏洞。（資料圖片）

近日有市民用八達通購物，被店方誤收千元款項，之後獲現金退款，變相「套現」消費券，揭八達通退款機制或有漏洞。政府發言人稱，如商戶處理八達通消費券交易時，退款安排可由商戶及消費者自行協商。有大律師指出，如商戶利用八達通協助套現消費券，屬於串謀詐騙；但檢控時或欠記錄，舉證有困難。八達通公司回應稱，如懷疑個別商戶有違規行為， 會作進一步調查、核實及採取相應跟進行動。

消費券刺激市民外出消費，惟當遭誤收款項時，商戶或須向消費者退款。近日有市民在7-ELEVEN便利店，用八達通購買一份報紙，原價10元；但因八達通已存入大額消費券，被誤扣1,000元，變成購買100份報紙。消費者向店方反映後，獲便利店退回現金。有網民就關注這變相將消費券「套現」，直指八達通或存在「套現」漏洞。

7-ELEVEN發言人稱，經查證店舖記錄，當店員發現有關交易錯誤輸入銀碼，即時追回顧客安排退款，並通知店舖經理。發言人續稱，按政府指引，消費券不容許套現，而因應八達通運作模式所限，退款安排會由商戶及消費者協商決定，包括現金退款。

而政府發言人回覆指，有關做法是否符合消費券使用條款，需視乎個案是否屬於商戶不小心誤收款項，而非蓄意合謀套現。每個商戶會訂定其退貨或退款條款及安排，一般在雙方同意下，會透過讓消費者換貨的方式處理；而使用八達通付款的退款安排，會由商戶及消費者協商決定。

八達通公司就表示，會留意商戶的交易情況及市民提供資料，如懷疑個別商戶有違規行為， 會作進一步調查、核實及採取相應的跟進行動， 如按情況考慮終止有關商戶的八達通服務。

企圖套現消費券，或觸犯欺詐罪或串謀欺詐罪。但大律師陸偉雄指出，由商戶及消費者自行協商退款安排，或令檢控出現舉證困難。他解釋指，假設商戶和消費者串謀套現消費券，如何證明雙方有「不誠實意圖」是重要元素。然而，如果由雙方可自行協商退款安排，或令退款記錄缺失，「當銀碼（記錄）都無出現，就好難追查和推論其不誠實意圖。」

批發及零售界議員邵家輝則認為，這類套現消費券應屬個別情況，現行退款安排亦難以更改，建議政府可加強宣傳違法套現的法律責任，加強阻嚇力。
 

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責任編輯：陳梓蔚

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