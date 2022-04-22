  • 25°C
香港時間 : 2022422日 (週五) 22:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長者意外】78歲獨居翁倒斃何文田邨適文樓單位　屋內布滿雜物垃圾

社會 22:15 2022/04/22

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(資料圖片)

何文田邨一名獨居七旬翁倒斃一個布滿雜物的「垃圾屋」單位。警方接報到場與消防破門入屋，發現老翁昏迷單位內，當場證實死亡，死因有待驗屍確定，案件列作屍體發現處理。

死者姓李，78歲，獨居於何文田邨適文樓一個單位，屋內放有大量雜物。現場消息指，死者獨居，平日獲社工上門派飯，社工今日（22日）下午派飯時，發現老翁倒臥屋內，身體卡在大門之間，遂報警求助。

人員到場鋸開木門將其救出，惟證實當場死亡，死因有待驗屍進一步確認。經初步調查，相信老翁病失救而死，警方將案件列作屍體發現案處理。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【有機農業】有機產品銷量增逾一成　有機資源中心指缺土地發展農業
今日 21:33
【有機農業】有機產品銷量增逾一成　有機資源中心指缺土地發展農業
【消費券1萬】八達通買報紙誤扣千元獲退款變相套現　大律師拆解串謀詐騙陷阱
今日 22:09
【消費券1萬】八達通買報紙誤扣千元獲退款變相套現　大律師拆解串謀詐騙陷阱

你可能感興趣

【有機農業】有機產品銷量增逾一成　有機資源中心指缺土地發展農業
今日 21:33
【有機農業】有機產品銷量增逾一成　有機資源中心指缺土地發展農業
【消費券1萬】八達通買報紙誤扣千元獲退款變相套現　大律師拆解串謀詐騙陷阱
今日 22:09
【消費券1萬】八達通買報紙誤扣千元獲退款變相套現　大律師拆解串謀詐騙陷阱
社工 罪案 屍體發現 何文田

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
12:15 2022/04/21
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧
16:34 2022/04/21
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧
【對簿公堂】誹謗案開審呈前妻床上大便照　尊尼特普晒家暴傷勢爆遭切斷手指
15:52 2022/04/21
【對簿公堂】誹謗案開審呈前妻床上大便照　尊尼特普晒家暴傷勢爆遭切斷手指