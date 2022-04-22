【長者意外】78歲獨居翁倒斃何文田邨適文樓單位　屋內布滿雜物垃圾

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何文田邨一名獨居七旬翁倒斃一個布滿雜物的「垃圾屋」單位。警方接報到場與消防破門入屋，發現老翁昏迷單位內，當場證實死亡，死因有待驗屍確定，案件列作屍體發現處理。

死者姓李，78歲，獨居於何文田邨適文樓一個單位，屋內放有大量雜物。現場消息指，死者獨居，平日獲社工上門派飯，社工今日（22日）下午派飯時，發現老翁倒臥屋內，身體卡在大門之間，遂報警求助。

人員到場鋸開木門將其救出，惟證實當場死亡，死因有待驗屍進一步確認。經初步調查，相信老翁病失救而死，警方將案件列作屍體發現案處理。

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責任編輯：蘇文軒