【有機蔬果】全城有機日開幕　推300元有機漁農產品等優惠

▲ （香港有機資源中心提供）

「全城有機日2022」(22日）開幕，將一連8個星期推出大量本地新鮮有機蔬果、食品及用品優惠，包括可以300元購買4斤農場新鮮有機菜及1份有機水產等；另有多個直播環保工作坊供公眾參與，如天然驅蚊香包和環保清潔酵素工作坊等。

香港有機資源中心主辦的全城有機日，2022由即日起至6月17日舉行，除了有資訊豐富的有機資訊節目、有機農友chit chat外，亦有大量本地新鮮有機蔬果、食品及用品優惠，例如14個漁農場將輪流在「本地魚菜直送」手機應用程式中推出價值$300的「有機漁農產品包」，內有4斤農場新鮮有機菜及1份有機水產，並會免費直送家中。另外，下載Organic Buy應用程式也可獲得19間香港有機零售商優惠劵，於店舖使用亦可獲得抗疫小禮包。

另外，主辦方亦會於是每個星期推出一個線上工作坊，首周為有機紅菜頭醃漬工作坊，之後亦會有環保蜜蠟布、本地有機蔬菜籃、環保清潔酵素、天然驅蚊香包及咖啡渣升級再造工作坊等，公眾可以報名參加。

此外，香港有機資源中心的Facebook亦會有「有機知多D」短片，將探討各種有機小知識，並設有問答環節，首10名答中問題的觀眾可獲有機茶包一盒10包。

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責任編輯：黃小冰