【集體回憶】房協明華大廈推歷史傳承計劃　盼搜羅60載屋邨鄰里情

▲ 房協明華大廈推出歷史傳承計劃，盼搜羅60載屋邨鄰里情。（陳永康攝）

房屋協會轄下的筲箕灣明華大廈，正動工重建。房協即日（24日）起推出「歷史文化傳承計劃」，盼收集舊街坊對社區的集體回憶，包括舊圖片、口述歷史及訪談等，也會保留部分舊建築組件。

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明華大廈建於1962至1966年，屹立於筲箕灣山丘逾半世紀。屋邨布局依山而建、鄰里關係守望相助、屋邨空間就似遊樂場，明華大廈盛載住廉租屋生活的數代人回憶。

居於明華大廈近60載的郭老太稱，多年從沒想過搬走，喜歡社區環境好，人情味濃。她支持房協推出「歷史文化傳承計劃」，盼保留更多舊貌圖片，日後供展出。

郭老太的女兒、已登六的譚鳳玲稱，1965年、6歲時遷入明華大廈，一住就接近60年。她透露丈夫也於邨內認識，組織家庭後繼續於屋邨內居住。她形容兒時生活「屋邨通處走、唔洗閂門，鄰里感情好」。她向記者大方展示昔日黑白照片，印證她多年在區內的生活點滴。

明華大廈正在重建 2035年完工

60年代的明華大廈單位，以平均每人佔用35平方呎標準來興建，早期一個175呎的5人單位，月租約59元。除了租金低廉，房協也重視生活環境，大部分單位均有獨立廚廁、每層都有居民可相聚交流的空間，建築物還有顧及到居民健康的通風設計。在當時來說是不少市民夢寐以求的宜居之處，申請情況激烈，據當年報導，第一期7座大廈提供約1,480個單位，但當時共逾1.7萬人申請，超額逾10倍。

房協2011年開始，以「綜合重建模式」分3期重建明華大廈。第1期已於去年竣工，提供966個出租單位。第2期重建安置工作已展開，預計今年起清拆。整個明華大廈重建工程料於2035年完成，屆時可提供超過3,900伙，包括2,500多個出租單位、750個資助出售房屋單位和約600個「長者安居樂」單位。

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責任編輯：吳卓峰