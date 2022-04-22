【特首選舉】青年議會向李家超遞交青年政策建議　冀與大灣區互補共贏

▲ 青年議會向特首競選辦公室遞交青年政策政綱建議。（青年議會供圖）

青年議會今日向李家超特首競選辦公室遞交以「同為港青開新篇」為主題的青年政策的政綱建議，該會主席張瑞祺與副主席兼秘書長侯旦丹作戶代表遞交，競選辦副主任、青年發展委員會副主席、全國青聯副主席梁宏正代表接收。

青年議會指，該會一直心繫青年，積極為青年尋找發聲的途徑，特別就行政長官候選人李家超的政綱有關青年政策建言獻策。該會近日邀請青年委員就青年人未來發展方向共同表達建議，圍繞青年心理、民意收集、青年發展、大灣區協同共4個主題提出建議，希望政府工作由內而外，在了解青年想法後，按部就班地協助他們生涯發展，甚至能與大灣區互補共贏。

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記者：陳葆琳