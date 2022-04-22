【聲生不息】曾比特《我以為》繼續慘情　Mike搞笑討好女神

▲ 曾比特繼續慘情。

曾比特（Mike）延續一貫的慘情歌路線，推出今年第二首全新單曲《我以為》，歌詞中不斷重複「我以為」三字，想表達出很多人曾在愛情路犯下「我以為」這錯誤，一廂情願以為自己所做的全是為了另一半好，但偏偏忽略對方真正的想法和感受，說到底就是二人之間缺乏溝通。

Mike解釋：「在一段關係中，我們時常很著急地想向對方表達愛意，生怕對方感受不到，於是我們想盡辦法，以『我』的角度出發，用『我以為』最好的方式對待對方，卻從來沒有站在對方的位置，切身處地為對方著想。不斷將自己的想法強加到對方身上，只會讓人喘不過氣，是一種負擔。」

▲ 《我以為》

是次Mike拍攝MV，跟以往一貫作風，找來女神坐鎮，邀請了KOL Cissy擔任女主角。由於拍攝MV當日天氣寒冷，加上在早上六時開工，Mike見Cissy衣著單薄，特地請她飲熱檸水，成功獲得女神好評。

Cissy表示第一次跟Mike合作，覺得他為人搞笑、好nice！Mike搞鬼道：「原先睇劇本，我以為同女主角有親密接觸的對手戲，點知發現原來佢喺MV裡飾演我嘅細妹，即時幻想破滅。」

MV裏面出現不少「蝦碌」情節，每次當你眼見一件事的時候，原來不是事實的全部，以輕鬆的手法帶出「我以為」的主題。例如有一幕，Mike在小巴上一直望着女主角的雙腳，原來是因為旁邊的乘客掉了耳機在地下。

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