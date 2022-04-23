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【Harbour the Sonic】陳蕾+ToNick下月西九開騷　兩種風格展無盡可能

娛樂 09:40 2022/04/23

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陳蕾與ToNick一起舉辦的《Harbour the Sonic》將於5月21日舉行。

隨著防疫措施放寛，陳蕾與ToNick聯乘合作舉辦的《Harbour the Sonic》將於5月21日在「Wonderland 竹翠公園」 舉行，門票將於4月28日優先訂購，4月29日公開發售。

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首次戶外相聚

陳蕾與ToNick首次於戶外與一眾樂迷相聚，兩種截然不同的歌曲風格為演出帶來無窮無盡的可能性，由他們唱出能夠改變宿命的樂曲，可謂是最好的安排。

雖說雙方各自逐夢從未有過交集，但原來曾不約而同地因演唱日本風格歌曲而廣獲好評。

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（大會提供）

燃燒音樂熱情

陳蕾曾以翻唱劇場版《鬼滅之刃無限列車編》的人氣主題曲《炎》獲得極大迴響，亦驚艷了不少樂迷，同樣地ToNick亦以原創歌曲《鬼滅之日》撼動了不少人心。

雙方將齊集於全新地標Wonderland，現身於同一時空與樂迷相聚，燃燒音樂熱情。

《Harbour the Sonic》# 陳蕾 x ToNick 音樂會
地址：西九文化區苗圃公園（Wonderland竹翠公園）
日期：5月21日
票價：$888/$688/$488
購票網址：https://tix-get-go.kktix.cc/

撰文 : TOPick柴犬出動

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