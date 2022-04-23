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【封區檢測】鑽石山悅庭軒第二座及第三座圍封強檢　元朗Grand Yoho 9座5人違強檢公告【不斷更新】

社會 16:06 2022/04/23

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（曾耀輝攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【16:00】鑽石山悅庭軒第二座及第三座圍封強檢

鑽石山悅庭軒第二座及第三座今午4時起限制在鑽石山指明「受限區域」，目標是在明日（24日）約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【12:24】

元朗Grand Yoho 9座的受檢人士早前被納入強制檢測公告，政府今日（23日）派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查了超過200名受檢人士的檢測報告，其中5名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款50,000元及監禁6個月。

【08:20】東涌逸東（二）邨傑逸樓無發現陽性檢測個案和

東涌逸東（二）邨傑逸樓有約870人接受了檢測，當中並沒有發現陽性檢測個案和檢測結果不確定個案。 

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約400戶，當中20戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。 

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責任編輯：余思嵐

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