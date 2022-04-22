【MIRROR演唱會】下周二開記招 公布《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會詳情 娛樂 19:07 2022/04/22 分享： 分享： 熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 早前一直傳人氣男團MIRROR在7月首度進軍紅館舉行演唱會，成員之一的Edan（呂爵安）早前亦公開承認MIRROR在今年內會舉行演唱會，不過Edan為保密，沒有公布MIRROR演唱會舉辦的確實日期。 鏡粉不用心急，因為MIRROR演唱會有最新消息，將在下周二（4月26日）會舉行名為《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》記者會，公布詳情，當日除MIRROR出席外，並由沈殷怡任大會主持。 最新影片推介：Edan專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【Elevator】Edan新歌MV不用兩周破300萬點擊 呂爵安現身鬧市打卡答謝粉絲 10:59 2022/04/15 【Elevator】Edan新歌MV不用兩周破300萬點擊 呂爵安現身鬧市打卡答謝粉絲 【MIRROR成員】Anson Lo人型紙牌被遺棄垃圾房 神徒：幫教主坐低唔駛企咁攰 13:25 2022/04/19 【MIRROR成員】Anson Lo人型紙牌被遺棄垃圾房 神徒：幫教主坐低唔駛企咁攰 【MIRROR經理人】花姐40歲才學車曾揸Uber 跟教主常講心事姜濤車上最百厭 12:22 2022/04/08 【MIRROR經理人】花姐40歲才學車曾揸Uber 跟教主常講心事姜濤車上最百厭 你可能感興趣 【Elevator】Edan新歌MV不用兩周破300萬點擊 呂爵安現身鬧市打卡答謝粉絲 10:59 2022/04/15 【Elevator】Edan新歌MV不用兩周破300萬點擊 呂爵安現身鬧市打卡答謝粉絲 【MIRROR成員】Anson Lo人型紙牌被遺棄垃圾房 神徒：幫教主坐低唔駛企咁攰 13:25 2022/04/19 【MIRROR成員】Anson Lo人型紙牌被遺棄垃圾房 神徒：幫教主坐低唔駛企咁攰 【MIRROR經理人】花姐40歲才學車曾揸Uber 跟教主常講心事姜濤車上最百厭 12:22 2022/04/08 【MIRROR經理人】花姐40歲才學車曾揸Uber 跟教主常講心事姜濤車上最百厭 呂爵安 沈殷怡 音樂 演唱會 Mirror