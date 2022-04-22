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【MIRROR演唱會】下周二開記招　公布《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會詳情

娛樂 19:07 2022/04/22

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早前一直傳人氣男團MIRROR在7月首度進軍紅館舉行演唱會，成員之一的Edan（呂爵安）早前亦公開承認MIRROR在今年內會舉行演唱會，不過Edan為保密，沒有公布MIRROR演唱會舉辦的確實日期。

鏡粉不用心急，因為MIRROR演唱會有最新消息，將在下周二（4月26日）會舉行名為《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》記者會，公布詳情，當日除MIRROR出席外，並由沈殷怡任大會主持。

最新影片推介：Edan專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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