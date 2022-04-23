【新冠藥物】首批阿斯利康抗體藥已抵港　無服用新冠藥物死亡率多幾倍

▲ 醫管局臨床傳染病治療專責小組主席曾德賢表示，首批逾190劑阿斯利康抗體藥，已於近日抵港。（資料圖片）

逾2.7萬名本地確診者，獲處方新冠口服藥。醫管局臨床傳染病治療專責小組主席曾德賢分析指，未曾服用口服藥病人的死亡風險，大過服用兩種不同口服藥者約1.8及4.7倍；不過亦有少數人服藥後有副作用，個別病人也因作悶作嘔而要停藥。

少於1成現頭痛腸胃不適

曾德賢表示截至周二，已分別有17,633名及9,588名患者，獲處方默沙東及輝瑞口服藥，分析數據後顯示，無服藥病人的死亡率，較服用默沙東及輝瑞口服藥的病人，分別高1.8倍及4.7倍。曾德賢稱，有少於一成服藥者出現副作用，包括頭痛、腸胃不適及味覺障礙等，亦有個別病人因嚴重作悶作嘔而需停藥，惟他強調只屬少數。

目前已有250名私家醫生申請取用口服藥，曾德賢指，已有數位病人獲私家醫生處方，並指口服藥的庫存足以應付第6波疫情，會審視用藥情況再適時購買。

他又提到，首批逾190劑阿斯利康抗體藥，已於近日抵港，會盡快給免疫力差及器官移植病人使用。

藥物庫存可應付第6波

曾德賢也提及，在3個聯網指定診所求醫的6旬或以上患者中，有6成獲處方口服藥；而過去一個月確診的2,556名安老院院友，也有83%獲處方。其餘沒處方的病人，有6成以上因不符合用藥標準，如病發超過5天或已有嚴重病徵，亦有部分因患者或家屬擔心藥物的副作用等而拒絕使用。

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責任編輯：李青