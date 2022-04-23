【特首選舉】李家超研政務司財政司　下設副司長

▲ （政府新聞處圖片）

特首選舉候選人李家超昨沒出席公開活動，專注籌備下周出爐的政綱。據了解，李家超擬改組下屆政府架構，包括在政務司和財政司下各增設副司長，待李家超當選後立即與現屆政府對接重組工作。

政府架構重組方面，李家超早前公開表明，傾向接納現屆政府提出的建議，又表示希望現屆政府在換屆前，完成重組工作，認為對組新班子有很大幫助。

民主思路倡設未來中心 改革諮詢

由行政會議成員湯家驊出任召集人的民主思路，昨向李家超遞交施政建議書，當中提到，在港府經歷重大管治危機後，新一屆政府應積極搭建溝通橋樑，助各方建立合作，重建信任，建議李家超改革諮詢制度，包括參照歐洲成功經驗，設立名為「未來中心」的開放溝通平台，鼓勵持份者與政府，就政制及管治、可持續發展、社會福利、青年發展等優先議題，透過討論共同擬定可行的中長期解決方案。民主思路認為，政府可委託大學及智庫，以半獨立形式營運。

湯家驊表示，新一屆政府肩負凝聚民心的角色，又認為，當國家和公共安全得以保障下，特區將有條件履行基本法下循序漸進的民主願景，實現行政長官和立法會雙普選，達致港人民主治港的理想。

另外，選舉管理委員會昨晚舉行候選人網上簡介會。主席馮驊表示，為減少會展的主投票站人流，投票時間為上午9時至11時半，較以往延長半小時，所有選委須在上午11時30分前，到達主投票站門口，選管會按照選委會5大界別，為選委劃分不同的「建議投票時段」，會展不同入口，亦將設紅外綫體溫偵測系統，選委如發燒，須前往特別間投票。

馮驊又表示，選管會正安排在一個檢疫及隔離設施，設立投票站，供正接受檢疫或隔離，未能親身前往會展的選委投票，投票時間為上午9時至10時半。

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記者：林曉君