【通關要求】政府專家：若要與內地通關　或須考慮全民檢測

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（23日）表示，第五波疫情已令不少人確診，本港已有一定保護力，接種兩針有八成，所以有條件放寬防疫措施，亦看不到疫情會反彈。

許樹昌接受電台指，剛過去的復活節假期無令疫情大反彈，第五波疫情至今有約110萬人確診，每一個確診個案實際市面多3至4倍，可能有400多萬人感染後有抗體，本地第一針接種率過九成，兩針過八成，基本上有免疫力保護，減底疫情反彈。五一及佛誕短假期會否令疫情反彈。他指視乎市民有否遵守防疫措施等，相信短假期不會構成風險。

被問到政府會否再放寬防疫措施。他則指當局會在首階段觀察兩周疫情情況，再決定放寬下一階段防疫措施。

對於學生上學前須快速檢測措施成效。他指快速檢測是若病毒量高，可即刻找出患者，防止散播病毒，但如病毒量低就會不能準確檢測出來，所以不能取代接種疫苗，因為快測不會提高免疫力，學童是需要盡快打針。現時12至19歲接種率理想，3至11歲則未理想，是令人擔心，只能用快測控制疫情，強調學童仍要打針，推高接種率至安全水平。

他又補充稱，科興疫苗對於3至5歲小童有保護力，若推遲打針，期間或會受感染，近日有學童染疫康復後出現多種器官炎症，所以不應等待第2代疫苗面世才接種。

對港府放寬「熔斷機制」觸發門檻，放寬至5名，相關航線才需要停飛。他則稱本港已有400萬人感染，接種率已提高，隔離檢疫設施亦很充足，加上旅客上機前需要提供48小時內的核酸檢測陰性證明，抵港後亦要馬上進行核酸和快速檢測，所以對本港構成風險甚低。

被問到現時是否適當時間進行全民檢測。他指考慮因素包括中央政策及本港疫情會否再回落。若中央政策堅持動態清零，本港疫情又未達「清零」，但又想與內地通關，可能當局到時都要考慮進行全民檢測。

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記者：余思嵐