【北上生活】蔡少芬上海豪宅種蔬菜自給自足　面對封城隔離開發新技能　

近日因為上海疫情持續，在3月底起實施封城，有傳隔離政策將逐漸放寬，可是仍有待政府公布，但在封城期間，糧食及物資緊張，令物價暴漲。

近年主力內地發展的蔡少芬（Ada），與丈夫張晉一家五口早已移居上海，Ada更曾在封城前於內地節目談當地生活時大讚上海：「好得沒得再好！」

但近日她卻未有更新個人社交平台，未知蔡少芬在封城下生活近況。到日前的4月21日，張晉在個人社交平台上載多張蔡少芬與孩子在上海豪宅的露台種菜的照片放閃，並寫道︰「她開始種菜了。」

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表現頗專業

從相中見蔡少芬種植蔬菜及香蔥，並以蛋殼施肥，另外用水杯種十多樽蔥，似乎十分專業，她更在帖文留言回覆張晉：「為甚麼你這樣寫……我想笑！」

網民紛紛留言，分別稱：「隔離時期開發新技能」、「港姐都要耕種謀生？」、「看起來不錯啊，自給自足」。另外，還有網民表示希望張晉拍攝Vlog分享居家生活點滴。

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