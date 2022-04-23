  • 28°C
香港時間 : 2022423日 (週六) 12:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北上生活】蔡少芬上海豪宅種蔬菜自給自足　面對封城隔離開發新技能　

娛樂 10:51 2022/04/23

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

近日因為上海疫情持續，在3月底起實施封城，有傳隔離政策將逐漸放寬，可是仍有待政府公布，但在封城期間，糧食及物資緊張，令物價暴漲。

近年主力內地發展的蔡少芬（Ada），與丈夫張晉一家五口早已移居上海，Ada更曾在封城前於內地節目談當地生活時大讚上海：「好得沒得再好！」

但近日她卻未有更新個人社交平台，未知蔡少芬在封城下生活近況。到日前的4月21日，張晉在個人社交平台上載多張蔡少芬與孩子在上海豪宅的露台種菜的照片放閃，並寫道︰「她開始種菜了。」

【我們的滾燙人生】張晉化身「蜘蛛俠」挑戰高空滑索　寫「最後家書」同意太太再婚？

    點擊圖片放大
    +4
    +3

表現頗專業

從相中見蔡少芬種植蔬菜及香蔥，並以蛋殼施肥，另外用水杯種十多樽蔥，似乎十分專業，她更在帖文留言回覆張晉：「為甚麼你這樣寫……我想笑！」

網民紛紛留言，分別稱：「隔離時期開發新技能」、「港姐都要耕種謀生？」、「看起來不錯啊，自給自足」。另外，還有網民表示希望張晉拍攝Vlog分享居家生活點滴。

最新影片推介：私房菜總廚教整砂鍋花雕雞

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【北上生活】為照顧子女約10年未能安枕　蔡少芬搬往上海生活：好得沒得再好
12:19 2022/04/01
【北上生活】為照顧子女約10年未能安枕　蔡少芬搬往上海生活：好得沒得再好
【豪宅曝光】愛妻號林海峰為太太建私人健身室　彭羚練禪柔運動凍齡養生
17:32 2022/04/08
【豪宅曝光】愛妻號林海峰為太太建私人健身室　彭羚練禪柔運動凍齡養生
【明星育兒】從不以朋友方式與子女相處 蔡少芬育兒之道：要有媽媽的威嚴
12:27 2022/04/08
【明星育兒】從不以朋友方式與子女相處 蔡少芬育兒之道：要有媽媽的威嚴

你可能感興趣

【北上生活】為照顧子女約10年未能安枕　蔡少芬搬往上海生活：好得沒得再好
12:19 2022/04/01
【北上生活】為照顧子女約10年未能安枕　蔡少芬搬往上海生活：好得沒得再好
【豪宅曝光】愛妻號林海峰為太太建私人健身室　彭羚練禪柔運動凍齡養生
17:32 2022/04/08
【豪宅曝光】愛妻號林海峰為太太建私人健身室　彭羚練禪柔運動凍齡養生
【明星育兒】從不以朋友方式與子女相處 蔡少芬育兒之道：要有媽媽的威嚴
12:27 2022/04/08
【明星育兒】從不以朋友方式與子女相處 蔡少芬育兒之道：要有媽媽的威嚴
蔡少芬 張晉 娛樂人物職業 演員 夫妻之道 家庭關係 疫情

最高瀏覽

【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
12:15 2022/04/21
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
【兒童染髮】靚媽梁芷珮帶9歲女兒漂染頭髮　Christy再惹批評強調成份天然
11:32 2022/04/22
【兒童染髮】靚媽梁芷珮帶9歲女兒漂染頭髮　Christy再惹批評強調成份天然
【出軌老公】破產港爸大讚老婆共患難　神反轉被網民怒揭偷食愛上人妻
16:53 2022/04/22
【出軌老公】破產港爸大讚老婆共患難　神反轉被網民怒揭偷食愛上人妻