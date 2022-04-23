【昏迷女童】天瑜新屋終獲房署交鎖匙　爸爸準備裝修望3個月後帶愛女回家

▲ 小天瑜有望３個月後回家。

小天瑜在2020年5月因醫療事故昏迷臥床，甦醒後全身癱瘓變成植物人，直至近月才對外界有輕微反應。原本天瑜爸爸一直希望將天瑜從醫院帶回家中照顧。惟一家人雖在今年1月獲房署安排公屋，但原定3月交屋的新單位，房署卻拖足一個月，至今日才將鎖匙交到天瑜爸爸手上。天瑜爸爸對此相當興奮，並會開始裝修，希望3個月後將天瑜帶回家。

小天瑜在4年前患上橫紋肌肉瘤，2020年於瑪麗醫院進行腫瘤切除手術，惟當時出現醫療事故，令天瑜手術後全身癱瘓，不幸變成植物人。醫生評估天瑜屬嚴重智障，需依靠呼吸機維持生命。所幸家人和醫護團隊努力之下，天瑜情況稍有好轉，對外界漸有反應，早前更對姜濤的歌曲《蒙著嘴說愛你》展現罕見的大反應，獲「姜糖」贈送公仔在醫院陪伴天瑜妹妹。

不過，一直希望帶天瑜回家的爸爸，卻在入住公屋單位時，遭遇阻滯。一家早前獲房屋署分派新屋，原本爸爸1月已實地視察單位，預計3月中可交吉，但房署一再延遲交房日期，至原本承諾的復活節假期後，爸爸仍未得到新屋鎖匙。直至今日，天瑜爸爸終於在「天瑜醫療事故關注組」Facebook專頁報喜，「今天終於從房署那裡收到單位鎖匙，週一可以開始進行裝修，希望一切順利，三個月左右可以帶天瑜回家」。

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為儘早帶天瑜回家安頓，爸爸可謂煞費苦心，早前上傳的一段影片顯示，爸爸向女兒展示及講解牆紙相片，指該動物園牆紙上印有獅子及犀牛等動物，並解釋因女兒在手術前說過，希望完成手術後可以到動物園，因此希望將該張牆紙貼在房間內，等同暫時帶她到動物園。天瑜聆聽父親說話時，除了看著他以外，亦發出「嗯嗯」的聲音。

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此外，天瑜爸爸也透露，上月中去信醫管局查問一些關於醫療事故的細節問題，但一直沒有回音，直至其近日發佈四條影片連環質疑醫管局隱瞞事實、狡辯及推卸責任後，才終於獲得回覆，表示會繼續跟進他查詢的事宜。

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責任編輯：王明芳