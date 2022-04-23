【供港食品】本港鮮活食品供應充足穩定　菜芯及白菜昨日低於去年平均批發價

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政府今日（23日）表示，昨日由內地進口本港的鮮活食品供應充足穩定。



根據最新資料，昨日截至午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2500公噸，與平日內地供應量相若，其中經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約760公噸。菜芯及白菜昨日的平均批發價均為每斤5.3元，低於去年平均批發價。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應逾340萬隻，與去年平均每日供應量相若。



昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約44公噸，活豬供應正常。內地供港冰鮮家禽昨日貨量約16萬隻，而本地屠宰的活雞約12000隻，供應充足。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320000至330000公噸。今年二月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為29000公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。

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責任編輯：余思嵐