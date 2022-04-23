【金宵大廈2】鄧健泓自爆渣男行為被鬧爆　舊愛李施嬅回應：覺得佢好低能

▲ 李施嬅大方保護舊愛。

鄧健泓婚前曾與多位女星拍拖，包括蓋世寶、原子鏸、李施嬅（Selena）、龔嘉欣等，其中原子鏸、李施嬅都為港姐出身，因此鄧健泓被稱「港姐殺手」。

直到2017年，他與石詠莉結婚後修心養性愛妻號好男人。早前他獲邀任好友陳敏之YouTube Channel節目《Chi Chat》嘉賓時，大談戀愛史更自爆曾背住當時女友李施嬅與石詠莉調情，自認這行為賤格。

【自爆情史】鄧健泓背李施嬅調情石詠莉自認賤格 婚後從港姐殺手成廿四孝老公

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李施嬅大方豁達

雖然他沒有有公開當時女友是誰，並表明當年與石詠莉「沒有下文」，但網民猜測慘被背叛者為李施嬅，並群起大鬧鄧健泓是渣男。

事後，此訪問影下架，陳敏之解釋因技術問題。陳敏之撐鄧健泓指他只是講年輕時愛情觀 但表示經此教訓後，日後處理影片更加小心。

昨日（4月22），李施嬅出席劇集《金宵大廈2》宣傳記招時，被問舊愛鄧健泓疑當年背她向石詠莉調情一事，施嬅表示稱不知情，更豁達稱：「如果早知道佢 （石詠莉）會做咗佢（鄧健泓）老婆，當年我就唔好阻住佢哋。我都唔差，但係佢都去Flirt人，咁即係證明佢（石詠莉）幾好，大家都幾有緣。」

對於鄧健泓被鬧爆是渣男，李施嬅保護舊愛指事情已過去多年，稱：「其實大家都唔使介懷，好多事我都唔記得喇！」並稱自己亦有一位很好的未婚夫。

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再見仍是朋友

此外，Selena又指，石詠莉已成為鄧健泓太太，所以覺得沒有問題，最重要現在大家開心，並稱鄧健泓今次重提舊情對她沒影響，李施嬅更半開玩笑地說：「覺得佢好低能，點解會講出嚟搞到自己畀人鬧。」

Selena同時強調當年分手不是石詠莉介入，只是二人性格不合分手，現在與鄧健泓再見仍是朋友，依然有保持聯絡。