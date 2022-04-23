【防疫措施】警方旺角巡查食肆處所搗疑賭檔拘26人　截獲5名被通緝人士

▲ （警方提供）

警方今日（23日）表示，在旺角反罪惡行動拘捕26人，涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「未能出示身份證明文件」，另截獲5名被通緝人士。

警方指，昨日在旺角聯同食物環境衞生署人員突擊巡查區內多間食肆及表列處所，分別在染布房街、新填地街及砵蘭街搗破3個懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕14男10女，年齡介乎15至60歲，檢獲八部釣魚機、八部遊戲機、三千七百元賭款等，同時涉嫌違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》」（第599F章），遂向他們發出定額罰款通知書。



另外，旺角警區牌照組、反三合會行動組、雜項調查隊、西九龍總區機動部隊聯同食環署人員巡查旺角區內食肆及表列處所時，在黑布街一食肆發現一名食肆員工無佩戴口罩工作；在另一食肆發現2名食客無使用手機掃瞄「安心出行」二維碼，1名男子在進入登打士街一表列處所前無使用手機掃瞄「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》」（第599F章），遂向他發出定額罰款通知書。

1男1女因沒有遵從有關指引關閉分別位於彌敦道的兩間表列處所，涉嫌違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》」（第599F章）被捕。



警方亦在不同處所內發現4男1女被通緝人仕，均被帶返警署協助調查。

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責任編輯：余思嵐