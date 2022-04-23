【富貴少奶】李美慧康復即舉家歐遊 與女兒在丈夫法國私人莊園採果

3月初與女兒小糖心雙雙染疫的豪門少奶李美慧(Vivi)，康復後轉眼間已經舉起飛到歐洲外遊，令兩年多沒法去外遊的港人相當羨慕！Vivi自從嫁給年長25年的富商曾文豪後就過著少奶奶生活，除了照顧女兒小糖心外，其餘時間就是去旅行享受人生，但因為肺炎影響，Vivi都減少了出行次數，不過今年終於受不了於3月尾舉家歐遊，一家人先到法國滑雪，再去威尼斯玩貢多拉。

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她將照片放上社交網分享，身穿螢光綠外套加螢光黃色上衣非常時尚，不過身為闊太的她，只是身穿平民品牌Zara的外套，果然貼地！轉個頭，一家三口就到曾文豪在法國的私人莊園採果，佈滿果樹的莊園猶如無邊際相當廣闊，留言說：「種了好多果樹，第一個收成的是柑橘，我準備拿來醃鹹柑桔。」見女兒又拿著大盤柑橘去製作醃鹹柑桔，生活充實又寫意！

▲ 一家三口歎法國菜。

現年35歲的李美慧，2006年參選港姐入行，多次飾演宮女包括《宮心計2深宮計》及《丫鬟大聯盟》，2018年突然傳出嫁給年長25年的百億富商曾文豪，之後她默認有喜，同年10月誕下女兒小糖心！雖然她說婚後不會做少奶奶，但的確過著少奶奶生活，周圍旅行歎世界，每年都會到法國渡假，有私人後花園及莊園任女兒放電，生活富裕！

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責任編輯：王明芳