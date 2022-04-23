【DSE2022】ERROR何啟華指讀書只適合3種人　阿Dee籲DSE考生父母容許子女發展專長

▲ ERROR何啟華表示讀書只適合三種人。

2022年香港中學文憑試（DSE）昨日開考。ERROR成員何啟華(阿Dee)在社交媒體發文，呼籲DSE考生的父母，如果子女有明確目標發展專長，應容許其儘早去學習，不要以取得學業畢業證書作條件，限制子女發展。他指，早三年學專長，與遲三年，可以相差很遠。他又認為，只有三種人是和讀書。最後他勉勵考生及其父母，「DSE咋輕鬆啦，盡咗力就夠。」

何啟華在Facebook專頁發文致「各位DSE考生嘅爸爸媽媽」。他表示，「如果你嘅仔女，已經有好明確嘅目標想發展某專長，請唔好再用『拎咗張畢業證書先，再俾你去發展你想做嘅，做交換條件』」。

他解釋，「因為時間其實係相對地一樣得咁多咁少，不停流逝，專長嘅嘢，早多三年學同學少三年，係可以差好遠，一個專長要發展到真係變成個人專長，用六年時間其實係好基本嘅事。」

何又謂，「尤其呢個網絡資訊發達同時又亂七八糟嘅年代，講搵錢，講學習知識，講追求生活需要，仲真係一定要靠學歷？你手上面部iPhone都幫到你啦。」

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三種人適合讀書

不過，他亦非認為讀書無用，他指，「我覺得讀書只適合3種人。1.仲未搵到自己想點嘅人；2.真係好想讀書嘅人；3.名門貴族嘅後人。所以當你仔女，好明確咁同你講，真係想做乜乜乜嘅時候，試下唔好ban，傾吓一齊plan？唔傾過又點知係唔係三分鐘熱度？」

最後他勉勵考生「盡力就夠」。他又標籤「#最近成日聽到畢業換追夢嘅故事；#所以有感而發；#你睇我成績麻麻」。

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帖文引來大批網民讚好及留言。有人表示認同，「其實仔女好明確講到俾你聽佢想做咩，仲開心過佢努力讀書啦」；「讀唔成書只係讀唔成書，唔係等如所有野都做唔好，人生，有好多野做」。也網民分享，「講得十分好，囡囡由8歲開始話要做dancer，就由果刻開始，萬分支持佢，再俾佢向跳舞條路進發，演藝路上學遲一年，就係少一年機會，一張畢業証書吾可以走一世，但專長學左就一世都可以發揮佢既用途」；「我都係唔係大學生出身，讀下其他野，出黎做下野，反而揾到出路，所以DSE唔係一切，最緊要做自己想做嘅野。」不過，有人就慨嘆，「華人家長談何容易？」

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責任編輯：王明芳