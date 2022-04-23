【放寬熔斷】香港居民回港仍需隔離7天　旅議會料較難有旅行團出發到外地

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港府公布5月1日起放寬入境防控措施，包括取消非香港居民入境限制、檢測待行安排加入額外快速抗原測試，航線熔斷機制門檻將會提高，同一航班有5人或5%乘客染疫才須停飛，並以較高者為準。旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，當局放寬熔斷機制是一個進步，但仍較難有旅行團出發到外地。

被問到港府放寬至5人確診才須停飛，對出境團是否有幫助。楊淑芬接受電台訪問時指，業界是當局有關決定，透露早兩周有去信政府，正要求當局可以再放寬熔斷機制觸發指標，因為之前熔斷機制是3人，希望可用百分比，設定3人指標過於嚴苛，一班航機無論是少於百人或多於200人，都是同一指標，會令航空公司運作有大風險，放寬至5人可說是進步，但仍未必有旅行團出發到外地，目前希望當局再觀察疫情後，適時再放寬措施，令航空公司較易經營，可增加客量。

業界收到出境旅行團查詢。她指最大問題是檢疫酒店，回港仍是要有7更檢疫；其之酒店需求，一個旅行團不少人，所以回港再到酒店檢疫有一定困難。

提到港府容許非香港居民入境措施。她則稱是好消息，但仍希望當局可以考慮檢疫酒店問題，因為香港居民加非香港居民入境，會增加檢疫酒店需求，所以希望香港居民是改為居家檢疫，因為酒店檢疫須要一筆款項，降低市民去旅行意欲，若居家檢疫可降低市民旅遊成本。

另外，被問到恢復本地遊，有多少本地旅遊團被批出證書。她表示，截至昨日下午4時，議會已批出200間旅行社的申請，每團登記均在30人以下，估計於本周末及周日約有10多個本地遊旅行團出發。

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記者：余思嵐