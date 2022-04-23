【金宵大廈2】Coco姐「再現」阿Lam獸性大發　謎底逐步揭開終極Big Boss現身【內含劇透】

▲ 《金宵大廈2》

TVB劇《金宵大廈2》在昨晚（4月22日）播出由丁子朗、伍樂怡、阮兒、蔡嘉欣及白彪等參演的第8個單元「吃播」上集，劇情講述兼任吃播的點餐平台外送員阿甘（丁子朗飾），意外在網絡吃播圈遇上「奇怪的Jessica F.（蔡嘉欣飾）」，並經常隔空挑機。

經過數次「互片」後，阿甘懷疑Jessica F.被操控及虐待，遂不顧女友Suki（伍樂怡飾）阻止展開調查。期間遇上聲稱Jessica F.是其失蹤女兒Mabel的貴祥（白彪飾），及熱心網民彈彈珠（阮兒飾），結果3人在一次調查中身陷險境，貴祥與Suki更同告失蹤。

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貴祥彈彈珠可疑

昨晚單元雖然沒靈異元素，但卻相當緊湊兼有氣氛，讓網民正評謂：「好緊張懸疑」、「證明人為恐怖過超自然」、「故事好、演員好」、「頭半集已好緊張」，更有人笑指要等到下周一才迎來單元結局相當吊癮。同時，丁子朗與伍樂怡劇中的甜蜜互動，亦甚為網民受落，伍樂怡更被獲讚「高峰期紅姑再現」。

網民更自行展開調查競猜誰是Big Boss，並列出兩大嫌疑人物貴祥及彈彈珠，貴祥表面尋女心切，但由於鬼鬼祟祟有錢銀交易，遂招致極大嫌疑；彈彈珠則因過份熱心、神出鬼沒及經常流露詭異樣， 同樣相當有嫌疑。

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阿Lam盡訴心中情

昨晚《金宵大廈2》另一高潮，是對不同身份的Coco姐（李施嬅）均情不自禁的癡情代表阿Lam（張彥博飾），與身穿旗袍的Lydia（李施嬅飾）吃飯期間盡訴心中情：「我遊歷每一個世界，都會睇吓嗰個世界嘅佢，每一個都好唔同；但唯獨有一點一定係相同嘅，係佢總會同同一個男人相愛。」

可是阿Lam（亦即是林哥仔）酒後獸性大發，令Lydia陷危境。由於林哥仔在《金宵1》情陷Coco姐已修不成正果，如今其進一步的失意與堅持自然感動不少網民，直呼揪心。

此外，李施嬅以Coco姐的造型去演Lydia，觀眾完全感受到演不同的角色，可以說大騷演技。

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逐步揭開真相

至於Joey（陳山聰飾）與Ella（李施嬅飾）在昨晚劇中雖然沒出場，但據知下周結局篇，二人感情線將有震撼反轉位，未知是失蹤還是隱藏了真身的Maurice（陳山聰飾）將現身，與Joey聯手對付終極Big Boss。

有醒目網民指，《金宵1》主線結局有傷亡且帶有遺憾，故擔心《金宵2》亦會重蹈覆轍，Ella與Joey、Maurice與Lydia要大團圓絕非易事。

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由於第二季最後一個單元為《原點》，屆時Ella、Joey、Maurice、Lydia四角關係何去何從自有分曉，網民亦期待林哥仔在最終回能翻盤一嘗心願，在屬於自己的世界抱得美人歸。

男主角山聰之前受訪時曾講，與施嬅的感情戲在下周有驚人及意外發展，觀眾會像剝洋蔥般一層層揭開真相，屆時劇組之前精心鋪排的細微位，亦會在結局篇一次過串聯起來，帶出有著金宵Style的動人浪漫愛情故事。