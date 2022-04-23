【360秒人生課堂】名編劇阮繼志車禍致殘缺　感謝太太：要我付上許多才能遇上你也甘心

▲ 《360秒人生課堂》

由主持林盛斌（Bob）主持TVB綜藝節目《360秒人生課堂》，在昨晚（4月22日）晚分別請來話題人物車志健（Brian Cha），以及著名影視編劇阮繼志任嘉賓。

當中，一生充滿戲劇性的阮繼志故事十分感人。在1982年，於加拿大讀完書返回香港工作並加入邵氏的阮繼志，短短3個月晉升為副導演兼編劇。3年後，獲當時上司章國明介紹給徐克導演，寫出成名作電影《倩女幽魂》劇本：「之後好多人搵我寫劇本，嗰2、3年，我寫咗20、30個好賣座嘅電影劇本。」

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車禍致雙腳殘缺

「年少得志」容易「語無倫次」，阮繼志當年因沉迷花天酒地導致車禍，雙腳因而殘缺。

難得的是，由高處重重摔下來的他仍保持積極：「我昏迷咗2個幾月，我發覺跛咗啫，仲可以繼續寫劇本，唔使驚！點知呢句說話，竟然氹到護士小姐，為咗娶老婆，即刻努力寫劇本啦。點知愈心急，劇本越唔得，冇幾耐冇乜人搵我。」

▲ 著名編劇阮繼志。

屢次陷人生谷底

阮繼志還分享了其中一次最難忘的慘受冷眼經歷：「個電影公司老闆一路食炸雞、一路睇我個劇本，同我講：『你唔係運滯都唔會撞車啦，我諗你以後嘅劇本，都好難好似以前咁賣座』。嘩，幾心嗡！最慘係佢仲搣咗我劇本兩頁出嚟抹手。」

之後，他的「心電圖」人生正式展開，前後共經歷了6個高峯、5個低谷！為生計，阮繼志轉做打工仔，可惜「冇一份工做得長」，之後靠太太一句「做工一定要用個心架」一言驚醒，辭掉正職再度埋首寫劇本靜待機會。

結果，他於90年代再露頭角寫下《醉拳2》及《逃學威龍2》等劇本，可是又因遇上盜版及金融風暴等再陷低谷。之後，憑自傳電影《二人三足》獲內地導演馮小剛賞識，獲邀北上大展拳腳，可是卻在此時阮母證實患癌。

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樂觀面對逆境

雖然無數次由天堂「直撻」地獄，但阮繼志始終看得很開：「只要跌低咗即刻起番身，乜嘢事都可以解決，唔使驚嘅！」

除了傳奇一生、阮繼志與太太Cindy的真摯互動亦相當感人。雖然與老公經歷了無數艱苦，但Cindy仍含淚感謝老公謂：「或者所有人覺得我照顧緊佢，但其實呢30幾年，我發覺係佢令我成長咗，我過得好精彩。」

面對太太，全程笑嘻嘻的阮繼志亦忍不住哽咽謂：「如果要我付上這許多才能遇上你，我也甘心、我也願意。」此話一出，現場觀眾及主持林盛斌均哭成淚人，場面令人動容。