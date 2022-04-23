【車CAM直擊】有大型貨車疑從山上斜波衝出馬路　片主稱當時小巴坐滿乘客

▲ （車CAM直擊影片截圖）

網上流傳一段行車紀錄儀的片段，有大型貨車懷疑從山上斜波衝出馬路。網民指小型貨車迅速避開，大讚司機反應快。

事發在昨天（22日）早上9時半，片段顯示有一輛大型貨車突然從山上斜波急速溜後，並衝出馬路，當時另一輛小型貨車迅速避過，最後大型貨車只撞倒七人車車頭，無造成有人受傷。片主則稱當時一輛小巴車上都是乘客，幸好無直撞小巴。

有不少網民大讚小型貨車司機反應快，不過有人質疑大型貨車無拉手掣停車，導致溜後。

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記者：余思嵐