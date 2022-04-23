【金宵大廈2】曾遭父母極力反對入行　丁子朗為追夢棄名校學位終獲獎

▲ 丁子朗用5年就做出成績。

無綫上位小生丁子朗在近日的《金宵大廈2》當中的「吃播」單元出演，此單元改篇自韓國轟動一時的「N號房事件」，他在劇中飾演一名終日沉迷上網的外賣仔「阿甘」，不過現實中的丁子朗是一個為了追夢不惜一切代價，堅持自己理想的男生。

丁子朗14歲時已跟隨家人移民加拿大，更考入當地著名大學鐵盧大學(University of Waterloo)的環球經濟系，不過讀書期間他已對演藝行業產生興趣，他參加加拿大的《型男家族》比賽後，再回港參加香港先生並成功摘下亞軍寶座，同時獲得「最上鏡先生」、「最受歡迎香港先生」，成為三料港男。不過當時他正在就讀大學一年級。

對於去留，他選擇留港發展演藝事業，不返回加拿大繼續學業，對此父母非常反對，更說出狠話：「係咪要養到你30歲？ 」，父母更軟硬兼施，出錢利誘丁子朗回加拿大讀書，其實當時父母擔心兒子在娛樂圈工作不穩定，怕他吃不飽穿不暖，所以才極力反對。

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獲飛躍男藝員

不過丁子朗用心說服父母，在演藝圈默默耕耘，終於獲得不錯的成績，更獲TVB力捧，入行5年的他終於初嘗做男主角滋味，演出《青春不要臉》，他更曾4度提名飛躍男藝員，在2021年台慶終於獲獎，當時他感謝監製和導演之餘，更叫家人不要再擔心自己。今次在拍攝《金宵大廈2》時，他演出的靈異場面雖然不多，但回憶當時曾經於廢墟拍攝，攝影機要拍攝360度的場景，所以拍攝時只剩他一人，加上現場的道具和燈光，令丁子朗回憶起自己於台灣旅行時遇上的靈異事件。

▲ 拍攝時令他想起曾經經歷的靈異事件。

丁子朗表示於台灣旅行的時候，曾經被鬼上身。當時一進入酒店的時候，曾開玩笑說酒店房間有很多「聖經等擺設」。直至半夜的時候，有人發現丁子朗突然騎在朋友身上，緊抓朋友的頸部。雖然丁子朗對半夜發生的事情毫無記憶，可是聽回朋友的憶訴後，依然心有餘悸。

▲ 丁子朗因與戴祖儀拍《青》劇而傳過緋聞。

緋聞女友多靚女

丁子朗憑住可愛的樣貌和開朗的性格，在圈中廣結人緣，連汪明荃都看好他，另外老友還有森美及余德丞等，他經常上傳與余德丞的「HEHE」合照上社交網，而丁子朗的緋聞同樣精彩，位位都是靚女，他曾與林宣妤、戴祖儀傳過緋聞，前者更越洋贈送手繪生日卡給丁子朗慶祝生日，而戴祖儀就因拍《青春不要臉》時傳撻著，兩人在劇中演情侶，更被發現私下約會，不過其後兩人都澄清只是好朋友，沒有發展成情侶的可能。

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責任編輯：王明芳