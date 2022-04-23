【王敏奕婚變】曾志偉新抱王敏奕刪走丈夫合照？　驚傳曾國祥夫婦聚少離多致離婚

曾志偉新抱王敏奕（Venus）驚傳與曾國祥（Derek）疑結束兩年半婚姻離婚？王敏奕與曾國祥拍拖6年，之後在2019年9月宣布結婚，並在日本舉行婚禮。

婚後，王敏奕繼續藝人工作，拍影視劇之外並當歌手，現時忙於投入TVB劇集《娼後事》拍攝。

至於曾國祥事業發展十分理想，2019年執導的電影《少年的你》獲第39屆香港電影金像獎最佳導演外，更代表香港獲提名奧斯卡最佳國際影片，並成最後五強。他現時進一步打入國際，在英國為Netflix執導電視劇《三體》（The Three Body Problem）。

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驚傳刪走婚照

可是，日前卻傳出二人離婚消息，因為Venus在社交平台突然刪走與丈夫曾國祥的合照，當中包括連婚照都刪掉。甚至有網友指王敏奕已洗走手上的婚戒紋身。故此有傳夫婦近年因工作忙聚少離多，影響感情導致婚變。

不過，王敏奕社交平台與曾國祥的合照雖然一度「消失」，但在婚變傳聞後，所有合照卻全部「重現」。

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粉碎婚變傳聞

對於網上瘋傳離婚，Venus回應傳媒表示與丈夫並沒感情問題，之前曾為工作整理IG的相片，但從沒刪走貿丈夫的合照。她亦指沒洗婚戒紋身，只是有時因拍劇會遮住紋身而已。

她並指丈夫現時身在英國，承認分隔兩地要維繫感情不容易，但明白夫婦之間最重要是溝通，而二人雖然分隔兩地仍保持聯絡。此外，她亦在於IG story騷出婚戒紋身，明顯以行動粉碎婚變傳聞。

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