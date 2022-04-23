【打擊罪行】警方搗破求職及網購詐騙集團　拘11人涉款460萬元

▲ （警方fb截圖）

警方今日（23日）表示，於4月21至22日以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕7男及4女，涉嫌34宗求職騙案及3宗防疫物品相關網上購物騙案，涉案金額達460萬元。警方已落案控告其中4名男子干犯「串謀詐騙」及「洗黑錢」，其中一人今早於沙田法院提堂，被法官拒絕保釋還押候審；餘下7名疑犯已獲准保釋候查。

警方新界北總區重案組第三隊總督察武少禧表示，聯同網罪科以情報主導分析，主動作出深入調查，鎖定網上一個求職騙案集團及網上購物集團，兩個集團目前於本港干犯了37宗騙案，涉及金額460萬元。警方在過去兩日採取拘捕行動，共拘捕11人，亦首次發現有詐騙集團成員在家中或租用地方裝置一些電子裝置，協助物處海外集團成員偽裝在本港進行詐騙活動。

新界北總區重案組高級督察馮俊達指，於去年錄得19249宗騙案，較2020年上升24%，經調查發現，有兩個詐騙集團分別是網上求職詐騙集團及網上購物詐騙集團，不法分子利用社會氣氛進利詐騙，這個網上求職詐騙集團在第五波疫情開始後，在不同社交平台、網上或電話短信發佈招聘廣告，以居家工作及「搵快錢」名義吸引受害人，騙徒會指示受害人模仿本地知名百貨公司的欺詐網站進行拆單活動，透過購物提升四家銷售紀錄，承諾交易後歸還有關本金等，亦會指示受害人相關款項儲入詐騙集團戶口，其後失去聯絡。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察周子健稱，在多處採取拘捕行動，以串謀詐騙及洗黑錢罪名，拘捕本地7名男子及4名本地女子，年齡介於18至74歲，當中9人是網上求職騙案集團，另2人是網上購物騙案集團，被捕人涉去年10月至今年3月期間，干犯了37宗騙案，騙款由300元至97萬元不等，搜查了4人住宅單位及工廠單位，安裝了大量改裝電子網絡裝置。

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記者：余思嵐