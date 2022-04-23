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【污水陽性】屯門美樂花園及啟豐園等污水檢測陽性　民政事務處派約9萬個快速測試包

社會 15:45 2022/04/23

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（林宇翔攝）

政府今日（23日）表示，屯門區污水檢測結果呈陽性， 當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約9萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

屯門區 — 美樂花園、啟豐園、悅湖山莊、兆禧苑、兆山苑及䨇寓


當局指，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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