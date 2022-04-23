【第五波疫情】今日新增523宗陽性個案　本港疫情有緩慢回落趨勢【不斷更新】

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生出席疫情記者會。

【16:49】

取消9國禁飛令，輸入個案是有所下降，但仍要求抵港前及抵港後仍要檢測。本港疫情穩定，有呈緩慢回落趨勢。

【16:47】

歐家榮指，美歐出現兒童急性肝炎，本港暫無發現。

【16:41】

歐家榮指，299間學校復課，12間學校有呈報個案，過去一周有8學童7教師確診，他們首天檢測呈陽性，與學校復課無關係，學校暫時無爆發風險。

【16:37】

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，9人離世，7名病人過去24小時離世，其中2人來自院舍。16人危殆。

【16:36】

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生，增多9名患者離世，死亡率0.76%。

【16:30】

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生指，今日新增523宗陽性個案，其中252宗核酸檢測陽性個案，包括44宗公共衞生化驗所、150宗私營化驗所。271宗屬快速檢測陽性呈報。13宗屬輸入個案。

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記者：余思嵐