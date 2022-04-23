【第五波疫情】過去一周12間學校呈報8學生及7教師確診　歐家榮：與學校復課無關

▲ （陳靜儀攝）

第五波疫情確診回落，今日（23日）衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代最新疫情。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，截至昨天有299間學校復課，學生人數超過16萬，所有學校早上10時前呈報，過去一周12間學校呈報個案，8名學生及7名教師確診，當中發現很多學生首天檢測呈陽性，這些個案之前無上學，所以與學校復課無關，只有少量學生復課後確診，但檢測呈陽性，學生已停止上學，不存在學校有爆發，若有爆發會即刻啟動現時機制。

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記者：余思嵐