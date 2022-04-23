【疫苗通行證】確診康復證明難申領　媽媽一日致電衞生署熱線127次終成功

▲ 有媽媽致電衛生署熱線127次才成功。

全港小學及幼稚園陸續恢復面授課。按教育局要求，如學生屬新冠病毒康復者，即可向學校提交證明，而在康復後3個月內，毋須每日做快速測試。不過，有家長就在社交平台分享，指無法透過康復二維碼，申領證明。有媽媽更指，因此一日致電衞生署熱線127次，才有人接聽。所幸最後職員表示署方有其小朋友的紀錄，只是未及上載，她稍後便可下載康復碼及康復證明。

全港小學於4月19日至5月3日，陸續恢復面授課。而幼稚園將於5月3日起分三階段復課。而按教育局要求，學生每日回校前要做快速抗原測試，並須帶備已有家長簽署的《量度體溫及快速抗原測試記錄表》回校，讓校方每日上午10時前要向衞生防護中心呈報。如學生屬新冠病毒康復者，需向學校提交證明，即可於康復起計的3個月內，毋須按要求做快測。

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不過，有確診後康復的小朋友，其家長申領康復證明時，卻遇到阻滯。大批家長在Facebook群組求助。有人查詢如何為子女申領確診或康復證明。不過，更多家長發現，未能上載資料到衛生署系統，或衛生署沒有其小朋友的確診紀錄，因此無法獲得康復證明。

不少家長都為此心急如焚，致電衛生署熱線查詢。然而，有媽媽表示，「我今日都要打127次先通，通左之後仲要等十幾分鐘先有人聽。」亦有人指，「我第51次通左。但長響10分鐘都冇人聽。收左線。明天一起身再試」。更有人表示，熱線電話「仲飛左落留言，完全打唔到」。

所幸最後其中一名媽媽表示，終於成功聯絡到負責衛生署職員，對方也告知她，署方只是因為資料太多，未來得及上載，故請該媽媽無需擔心，「我頭先排除萬難，終於打通衛生署熱線。事源我小朋友中左，有隔離令，但康復碼冇記錄，所以打左去問，個職員問左我小朋友資料，話個電腦顯示有確診記錄，只係佢地未上載得切，所以媽媽唔駛咁擔心，康復碼會有記錄，只係時間問題，遲多少少再試，一定會下載到」。

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責任編輯：王明芳