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【第五波疫情】英國逾百宗兒童急性肝炎成因未明　歐家榮：本港未有相關病例加強監察

社會 17:33 2022/04/23

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第五波疫情確診回落，今日（23日）衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代最新疫情。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，透過衞生署防護中心恆常監察機制，早前已留意英國衞生當局通報發現逾百宗兒童出現肝炎情況，主要影響10歲以下兒童，經過化驗後，暫時未找到肝炎成因，包括病毒性測試，如常見性肝炎等均陰性，當地正調查事件，初步排除與新冠病毒疫苗接種關聯，暫時未發現香港有相關病例。專家推斷或與傳染性病源有關，但不能不排除與環境因素有關。

部分個案發現有腺病毒，而腺病毒在兒童相對普遍，可引致急性腸胃炎，病徵一般輕微，正在調查是否有關係，留意到美國及歐洲有出現以上報告，會加強監察情況，聯繫世衛索取更多資料。

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記者：余思嵐

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