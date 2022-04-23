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【打擊毒品】年輕情侶涉利用村屋單位販毒　檢市值約2310萬元毒品

社會 17:50 2022/04/23

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（警方fb截圖）

警方今日（23日）表示，在打鼓嶺以販運危險藥物罪拘捕一男一女，年齡分別為18及19歲，涉嫌利用村屋單位販毒，檢獲約17公斤懷疑冰毒、13.5公斤懷疑海洛英及94克懷疑氯胺酮，市值約2310萬元。

警方毒品調查科高級督察吳嘉倫表示，毒品調本科探員昨天在打鼓嶺打擊毒品行動，拘捕1男1女，共檢獲30.59公斤懷疑毒品，人員根據調查及分析後，相信有人利用位於打鼓嶺坪輋路一個屋村單位作販毒活動，並且在4月22日採取拘捕行動，探員在當日下午發現一名男子從村屋形跡可疑走出，並上前截停查問，在搜查期間，探員在男子手持環保袋中發現茶葉包裝1公斤冰毒及1.5公斤海洛英，將男子押回附近村屋單位搜查，發現更多毒品，亦發現一名女子，他們涉販毒被捕。

吳嘉倫稱，被捕的男子報稱無固定工作，而被捕的女子報稱是學生，兩人屬情侶關係，相信其中一人3月起租用涉案村屋。

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記者：余思嵐

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