ToNick下月辦音樂會　榛綦預告STRAZY最新發展方向

樂隊ToNick 、《全民造星IV》參賽者阿Mic（周卓盈）及何榛綦在日前日前齊舉行線上音樂會。

是次音樂會先由首次於網上音樂會獻唱的榛綦打頭陣cover陳健安的《在錯誤的宇宙尋找愛》及 AGA歌曲《Wonderful U》。

ToNick透露新動向

而阿Mic除演唱自創歌曲《雙魚座》，亦與壓軸出場的ToNick夾歌《時間的初衷》，恆仔則表示首次與女歌手夾《時》一曲，ToNick現場再表演《再見止痛藥》、《鬼滅之日》，更首次live唱新歌《玩物喪偶》。

ToNick於音樂會中，公佈大型戶外音樂會將於下月舉行，更言對於回歸實體騷感到興奮！同時，他們透露未來將與全新音樂單位合作包括合作歌手單位及音樂監製。

於晚市堂食開放同日舉辦音樂會，ToNick表示好開心終於可以堂食，但未來幾天連續有工作在身，未能「搭頭班車」。明日（4月24日）亦會出席Chill Club頒獎典禮，他們慶幸可參與都好開心，因為終於可與圈中歌手朋友及觀眾見面。

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榛綦自爆是爵屎

榛綦亦於節目中首次現身親證自組女團STRAZY，亦剖釋團名解作流浪者的意思，並由5位《全民造星IV》參賽者親手從頭到尾去創造出來，率先預告未來方向為推原創歌，由團員Val（趙展彤）同CK（黃斯琪）做創作擔當。

至於宣傳亦由5位成員自己負責，並透露心急推出其原創團歌。其間，榛綦被主持揭露於網上多次翻唱MIRROR成員Edan的歌，榛綦更甜絲絲自認爵屎。