【親子閱讀】知識就是力量 李韡玲：兒童讀益智書一知半解將來會有用

香港出版業大哥大李家駒告知，香港出版總會把四月二十三日的「世界閱讀日」，定為「香港全民閱讀日」，旨在向社會大眾宣示閱讀的意義和價值。

我問家駒，除了鼓勵我們港人好好閱讀之外，會有甚麼活動配合嗎？答案是，除率先推出了「香港閱讀達人挑戰」和「自家慢讀」活動外，將於當日上午十一時半舉行起動禮，接着啟動「悅讀十二小時」綫上活動，會在社交平台首播多條精采短片。

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我自小愛看書，家裏有甚麼書，我就看甚麼書，因為母親愛看書，尤其是小說。她常說知識就是力量，許多知識都來自書本。「但你要先識字，唔識字學人看甚麼書？」那時的我，應該是小學一年級吧，母親見我好奇心重，有時間就坐着看她小書架上的書，她就對我說：「這些是大人的書，你看不明白的。」於是，給我買了許多童話書，例如：《格林童話》、《安徒生童話》，記得還有《一千零一夜》等等。

此外，母親也鼓勵我背古文，例如《陋室銘》之類，但都是囫圇吞棗式的。她說：「看益智的書本，就算現在對內容一知半解，但將來會有用。現在記在心中，日後長大了，面對各種問題時，小時候看過的好書，內裏的勵志精神，對此時的你就發揮力量了。」而我，印象最深的，就是《愛的教育》。

原文刊登於《香港經濟日報》，原題是：往來無白丁

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