  • 28°C
香港時間 : 2022423日 (週六) 18:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
前往
掃描開啟:

【親子閱讀】知識就是力量 李韡玲：兒童讀益智書一知半解將來會有用

17:31 2022/04/23

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

香港出版業大哥大李家駒告知，香港出版總會把四月二十三日的「世界閱讀日」，定為「香港全民閱讀日」，旨在向社會大眾宣示閱讀的意義和價值。

我問家駒，除了鼓勵我們港人好好閱讀之外，會有甚麼活動配合嗎？答案是，除率先推出了「香港閱讀達人挑戰」和「自家慢讀」活動外，將於當日上午十一時半舉行起動禮，接着啟動「悅讀十二小時」綫上活動，會在社交平台首播多條精采短片。

最新影片推介：

我自小愛看書，家裏有甚麼書，我就看甚麼書，因為母親愛看書，尤其是小說。她常說知識就是力量，許多知識都來自書本。「但你要先識字，唔識字學人看甚麼書？」那時的我，應該是小學一年級吧，母親見我好奇心重，有時間就坐着看她小書架上的書，她就對我說：「這些是大人的書，你看不明白的。」於是，給我買了許多童話書，例如：《格林童話》、《安徒生童話》，記得還有《一千零一夜》等等。

此外，母親也鼓勵我背古文，例如《陋室銘》之類，但都是囫圇吞棗式的。她說：「看益智的書本，就算現在對內容一知半解，但將來會有用。現在記在心中，日後長大了，面對各種問題時，小時候看過的好書，內裏的勵志精神，對此時的你就發揮力量了。」而我，印象最深的，就是《愛的教育》。

原文刊登於《香港經濟日報》，原題是：往來無白丁

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文 : 李韡玲

相關文章

【DSE2022】英文閱讀卷借《老夫子》談漫畫式微　考生稱「細個有睇」　寫作卷首度考農莊簡介
17:41 2022/04/22
【DSE2022】英文閱讀卷借《老夫子》談漫畫式微　考生稱「細個有睇」　寫作卷首度考農莊簡介
【提早暑假】公共圖書館「六十本館長選書 x e閱讀小站」 毋須預約免費借閱電子書【內附連結】
11:38 2022/03/04
【提早暑假】公共圖書館「六十本館長選書 x e閱讀小站」 毋須預約免費借閱電子書【內附連結】
【親子閱讀】網上書店$10慈善義賣　設書券轉贈低收入家庭學童
16:09 2022/04/14
【親子閱讀】網上書店$10慈善義賣　設書券轉贈低收入家庭學童

你可能感興趣

【DSE2022】英文閱讀卷借《老夫子》談漫畫式微　考生稱「細個有睇」　寫作卷首度考農莊簡介
17:41 2022/04/22
【DSE2022】英文閱讀卷借《老夫子》談漫畫式微　考生稱「細個有睇」　寫作卷首度考農莊簡介
【提早暑假】公共圖書館「六十本館長選書 x e閱讀小站」 毋須預約免費借閱電子書【內附連結】
11:38 2022/03/04
【提早暑假】公共圖書館「六十本館長選書 x e閱讀小站」 毋須預約免費借閱電子書【內附連結】
【親子閱讀】網上書店$10慈善義賣　設書券轉贈低收入家庭學童
16:09 2022/04/14
【親子閱讀】網上書店$10慈善義賣　設書券轉贈低收入家庭學童
家庭教育 香港 閱讀

最高瀏覽

【出軌老公】破產港爸大讚老婆共患難　神反轉被網民怒揭偷食愛上人妻
16:53 2022/04/22
【出軌老公】破產港爸大讚老婆共患難　神反轉被網民怒揭偷食愛上人妻
【喪子還債】好爸爸借百萬救治兒子　日打3份工還債11年： 不能賴人家一分錢
12:54 2022/04/22
【喪子還債】好爸爸借百萬救治兒子　日打3份工還債11年： 不能賴人家一分錢
【昏迷女童】天瑜新屋終獲房署交鎖匙　爸爸準備裝修望3個月後帶愛女回家
今日 11:23
【昏迷女童】天瑜新屋終獲房署交鎖匙　爸爸準備裝修望3個月後帶愛女回家