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【曱甴出沒】男子向洗手盆窿狂噴殺蟲水 25秒湧出7隻曱甴場面嚇人【附KO曱甴貼士】

健康 17:07 2022/04/23

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家中湧現曱甴，確實令人苦惱。台灣一名網民近日向洗手盆的溢水孔狂噴殺蟲水，豈料短短25秒便有7隻蟑螂湧出，場面嚇人。

最新影片：

一名男網民日前在Facebook群組「爆廢公社二館」發布一段影片，短片可見，男子向洗手盆上方的溢水孔噴殺蟲水，豈料下一秒即有2隻蟑螂從洞內衝出，且不斷掙扎，讓他嚇了一跳。該名男子繼續噴殺蟲水，只見不斷有曱甴竄出，在短短25秒短中，已7隻蟑螂從小洞中逃出。

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影片一出隨即引起網民熱議，大批網民直呼恐怖，同時指出現在才知此洞口原來會藏昆蟲，「這個好可怕，我會有陰影」、「看了這影片後，開始對洗手台害怕了」。

趕絕蟑螂的方法

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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其他預防蟑螂的貼士

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責任編輯：羅嘉欣

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